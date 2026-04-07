Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων

Σαφές πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα για την οδική ασφάλεια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντική και ξεκαθάρισε ότι η ουσιαστική μείωση των θανατηφόρων και των βαριών τροχαίων ατυχημάτων θα βρίσκεται ψηλά στην αξιολόγησή του για το έργο της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια ώστε η κοινωνία να γίνει συμμέτοχη στην ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς στους δρόμους. Έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο πώς έχουν αντιμετωπίσει οι πολίτες μέτρα όπως οι έλεγχοι αλκοτέστ και η υποχρεωτική χρήση κράνους, λέγοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη: μηδενική ανοχή. Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι έχει πλέον εμπεδωθεί πολύ περισσότερο η ανάγκη να φορά κανείς κράνος στο δίκυκλο, όπως έχει καθιερωθεί και η χρήση της ζώνης ασφαλείας.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του είχε το ζήτημα των ψηφιακών καμερών, τις οποίες παρουσίασε ως το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιτήρηση της οδικής συμπεριφοράς. Όπως είπε, οι κάμερες «θα αλλάξουν τα πάντα», εκτιμώντας ότι θα αρχίσουν να φτάνουν πολλές κλήσεις, ιδίως για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Συνέδεσε μάλιστα άμεσα την τεχνολογική αυτή παρέμβαση με την πάταξη του πελατειακού κράτους, λέγοντας με έμφαση ότι το να σβήσει κανείς κλήση με ένα τηλέφωνο πρέπει να θεωρείται οριστικά παρελθόν.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία των υποδομών, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις ήδη φαίνονται και ότι τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τόσο την πλήρη εφαρμογή των καμερών όσο και τη συνέχιση μεγάλων έργων, όπως το βόρειο τμήμα του Ε65, το flyover και ο ΒΟΑΚ. Παράλληλα, έδωσε βάρος στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, αλλά και στην ανάγκη σταδιακής ανανέωσης του γερασμένου στόλου οχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση του ορίου ταχύτητας εντός πόλης στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, λέγοντας ότι η διαφορά στον χρόνο αντίδρασης ανάμεσα στα 50 και στα 30 χλμ/ώρα είναι καθοριστική. Υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος της ταχύτητας στα αστικά τροχαία και επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα δείξει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων.

Στο σκέλος της περίθαλψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο ΕΚΑΒ και στα νοσοκομεία, λέγοντας ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά τόσο στη διαχείριση του βαρέος τραύματος όσο και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Όπως είπε, στόχος είναι όχι μόνο να μειώνονται τα τροχαία, αλλά και να διασφαλίζεται ότι όταν συμβαίνει ένα πολύ σοβαρό ατύχημα, το σύστημα υγείας μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη που απαιτείται.

Κλείνοντας, έθεσε ως πρώτο μεγάλο στόχο η Ελλάδα να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην οδική ασφάλεια και χαρακτήρισε το ζήτημα προσωπικό στοίχημα. Επέμεινε ότι η ουσία δεν είναι η είσπραξη χρημάτων από πρόστιμα, αλλά η μείωση της παραβατικότητας και, τελικά, η διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών. Ταυτόχρονα, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν τα σώματα ασφαλείας να κάνουν τη δουλειά τους, ζητώντας σεβασμό στους ελέγχους και υπευθυνότητα στους δρόμους ενόψει και της πασχαλινής εξόδου.

