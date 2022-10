Μητσοτάκης για τα μέτρα Κομισιόν για την ενέργεια: Περιέχουν δύο ελληνικές προτάσεις

Με θέρμη υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πακέτο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση. Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του μετά τη δημοσιοποίηση του έκτακτου πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενεργειακό, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι συμπεριελήφθησαν δύο κρίσιμες ελληνικές προτάσεις.

Πρόκειται για τον μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο ενεργειακό χρηματιστήριο και τους διακόπτες κυκλωμάτων στις αγορές παραγώγων ενέργειας.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημειώνει ότι η επικείμενη σύνοδος Κορυφής της ΕΕ είναι «μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στις ενεργειακές μας αγορές, θέτοντας ένα όριο στις τιμές και μειώνοντας την ακραία αστάθεια. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Χαιρετίζω το ολοκληρωμένο πακέτο που πρότεινε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν και ιδιαίτερα τη συμπερίληψη δύο προτάσεων που η Ελλάδα ζητούσε εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF και διακόπτες κυκλώματος στις αγορές παραγώγων ενέργειας.

I welcome the comprehensive package proposed by the President of the European Commission @vonderleyen and especially the inclusion of two proposals Greece has long called for: a price correction mechanism at TTF and circuit breakers in energy derivative markets.

