Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μας δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας

ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας ανήμερα των Θεοφανείων, Τρίτη 6/01/2026.

06 Ιαν. 2026 10:42
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σημερινή εορτή των Θεοφανίων, Τρίτη 6/01/2026  έστειλε μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας. Όπως αναφέρει, κάθε χρόνο η συγκεκριμένη ημέρα «μας δίνει νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας», ιδιαίτερα σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, ανατροπών και πρωτόγνωρων προκλήσεων.

Όπως τονίζει, η Ελλάδα προχωρά βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την άμυνά της και προσαρμόζει την πολιτική της «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών», με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον.

Στην αρχή του 2026, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι, χωρίς να αγνοούνται οι δυσκολίες, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία, υπό την προϋπόθεση της ενότητας. Όπως επισημαίνει, χρειάζεται αποφασιστικότητα για να ξεπεραστεί ό,τι κρατά τη χώρα πίσω, πίστη στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για «ψέματα και μεγάλα λόγια», αλλά και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

