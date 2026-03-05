Μητσοτάκης για τη δωρεά Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ: Ενίσχυση γιατρών σε 47 μικρά νησιά

Σε εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μίλησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς εστιάζει στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και όχι στις υποδομές.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη δωρεά έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα του συστήματος υγείας: τη στελέχωση ιατρείων σε μικρά νησιά της χώρας. Παρά τα κίνητρα που παρέχει ήδη το κράτος για την προσέλκυση γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές, παραμένουν –όπως είπε– αντικειμενικές δυσκολίες.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και νησιά που θεωρούνται ελκυστικοί προορισμοί, όπως οι Σπέτσες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η δωρεά μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για νέους γιατρούς ώστε να επιλέξουν να εργαστούν σε νησιωτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνθρωποι στα νησιά δεν είναι μόνοι τους».

Παράλληλα τόνισε πως η πολιτεία οφείλει να στηρίζει την καθημερινότητα των κατοίκων των μικρών νησιών, εξασφαλίζοντας βασικές υπηρεσίες υγείας και παιδείας, ακόμη και σε περιοχές με πολύ μικρό πληθυσμό.

Στην ομιλία του συνέδεσε επίσης τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τις προσπάθειες ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις κινητές μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ακόμη ότι χρειάστηκε σημαντική διοικητική και κανονιστική προετοιμασία ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αποδοχή της δωρεάς χωρίς γραφειοκρατικές εκκρεμότητες.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς σύγχρονους ευεργέτες να συμβάλλουν με ανάλογες πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση προσφοράς από ιδρύματα όπως αυτά του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου.

Η δωρεά του Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου» προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ σε 80 γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας για περίοδο επτά ετών. Η πρωτοβουλία αφορά νησιά με χειμερινό πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων και στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές.

