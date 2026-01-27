Μητσοτάκης για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Μισαλλοδοξία και αντισημιτισμός δεν έχουν θέση

Ο Πρωθυπουργός τίμησε τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων και των χιλιάδων Ελλήνων θυμάτων.

Μητσοτάκης για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Μισαλλοδοξία και αντισημιτισμός δεν έχουν θέση
27 Ιαν. 2026 10:45
Pelop News

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν καμία θέση στις σύγχρονες κοινωνίες.

Σε ανάρτησή του σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 –81 χρόνια μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς–, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που εξοντώθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς παραμένει ζωντανή, όπως και η θύμηση των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων που χάθηκαν.

«Κοινότητες που άνθιζαν επί αιώνες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη πόλεις, εξολοθρεύθηκαν μέσα σε λίγους μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η πληγή αυτή δεν έχει ακόμη επουλωθεί και αποτελεί μόνιμη υπενθύμιση για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο να μην ξεχνά και να προστατεύει την αλήθεια.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Ολοκαύτωμα όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός τεράστιας βαρύτητας, αλλά και «μια διαρκή προειδοποίηση» απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού. Υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και υπεράσπισης των αξιών του ανθρωπισμού, της διεθνούς νομιμότητας και της Δημοκρατίας, που, όπως είπε, δοκιμάζονται και σήμερα σε πολλά πεδία.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Αλλά είναι στο χέρι μας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον», τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας όλους να κάνουν το σύνθημα «Ποτέ Ξανά» διαχρονικό κάλεσμα για συνειδητή δράση, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανή ελπίδα για το αύριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Μπορεί να πέρασαν 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ωστόσο η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που υπέφεραν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα παραμένει ζωντανή. Μαζί της, και η θύμηση χιλιάδων Ελλήνων, καθώς η πατρίδα μας πλήρωσε, τότε, βαρύ τίμημα, χάνοντας μεγάλο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της.

Κοινότητες που άνθιζαν επί αιώνες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη πόλεις, εξολοθρεύθηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Μία πληγή που δεν έχει ακόμη επουλωθεί, καλώντας κάθε πολιτισμένο άνθρωπο να μην ξεχνά το παρελθόν και να προστατεύει την αλήθεια μέσα στον χρόνο.

Γιατί το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός με ξεχωριστό βάρος. Είναι και μια διαρκής προειδοποίηση ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Γι’ αυτό και παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού.

Στην εποχή μας, άλλωστε, οι αξίες του ανθρωπισμού, της διεθνούς νομιμότητας και της Δημοκρατίας δοκιμάζονται και πάλι σε πολλά πεδία. Έχουμε χρέος, συνεπώς, να τις υπερασπιζόμαστε, αποκαλύπτοντας τους πολλούς και διαφορετικούς εχθρούς της προόδου -με όποιο προσωπείο και αν αυτοί εμφανίζονται.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Αλλά είναι στο χέρι μας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας κάνουμε, λοιπόν, το “Ποτέ Ξανά” σύνθημα αυτής της διαρκούς προσπάθειας. Ένα διαχρονικό και συλλογικό κάλεσμα να μετατρέπουμε τη μνήμη σε συνειδητή δράση. Και τις εμπειρίες του χθες, σε ζωντανές ελπίδες του αύριο».

