Μητσοτάκης για τους 200 της Καισαριανής: «Ρίγος και υπερηφάνεια»

Ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Μητσοτάκης για τους 200 της Καισαριανής: «Ρίγος και υπερηφάνεια»
06 Μαρ. 2026 10:57
Pelop News

Το ελληνικό κράτος απέκτησε την εμβληματική συλλογή Χόιερ, που περιλαμβάνει σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση 200 Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτήρισε τη συλλογή «μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας» και εξέφρασε «ρίγος και υπερηφάνεια» για το μεγαλείο των αγώνων του ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν άμεση, ώστε τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα να μην καταλήξουν στο διεθνές εμπόριο. Το Υπουργείο αναλαμβάνει πλέον τη συντήρηση, τεκμηρίωση και δημόσια ανάδειξή τους, διασφαλίζοντας την προστασία και τη διάδοση της συλλογικής μνήμης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η θυσία των 200 της Καισαριανής υπερβαίνει ιδεολογικές διαφορές της εποχής και εκπέμπει ενότητα. Το μήνυμά τους, όπως υπογράμμισε, ήταν σαφές: «η ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα».

Παράδοση αντιτύπων στους συγγενείς Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα παραδοθούν αντίτυπα των φωτογραφιών στους συγγενείς των εκτελεσμένων ως ελάχιστος φόρος τιμής. Στόχος είναι η συλλογή να καταστεί κτήμα όλων των Ελλήνων και να αναδειχθεί η ενιαία Εθνική Αντίσταση.

Οκτώ δεκαετίες μετά τα γεγονότα, η απόκτηση και η ανάδειξη της συλλογής Χόιερ αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, «γέφυρα» μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μετατρέποντας την ιστορική μνήμη σε πηγή αυτοπεποίθησης και δημοκρατικής σταθερότητας για τη χώρα.

