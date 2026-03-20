Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τη διάταξη των αμυντικών δυνάμεων – Στήριξη της Κύπρου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/3, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν την επιχειρησιακή διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων.

Η δήλωση έγινε σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ελληνικά συστήματα Patriot που επιχειρούν στη Σαουδική Αραβία από το 2021. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας νομικά ανυπόστατους και άκαιρους, υπογραμμίζοντας ότι τα συστήματα αυτά συνέβαλαν στην προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, αποτρέποντας πιθανές επιθέσεις που θα επηρέαζαν τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις οικονομικές επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η παράτασή τους εντείνει τις πιέσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στη Σύνοδο υπήρξε συζήτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα, με τη διατύπωση των συμπερασμάτων να ανοίγει σχετική πόρτα. Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε, είναι έτοιμη να παρέμβει εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να περιορίσει τις επιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν ακόμη λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργοποίηση της ρήτρας αμυντικής συνδρομής (άρθρο 42.7 ΣΕΕ) για την Κύπρο, μετά από επίθεση που δέχθηκε. Η Ελλάδα προσέφερε πρώτη αεροναυτική υποστήριξη, ακολουθούμενη από άλλες χώρες, δημιουργώντας βάση για μελλοντικά επιχειρησιακά σχέδια. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετικά θετικό το γεγονός και ζήτησε σαφή οδικό χάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανέφερε την κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας-Γαλλίας για μορατόριουμ αποκλεισμού πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και το Ιράν.

Τέλος, σε ερώτηση για επαναπροωθήσεις στον Έβρο, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και δεν έχει γνώση των σχετικών ισχυρισμών, τονίζοντας ότι η χώρα δεν είναι απολογητική για τη φύλαξη των συνόρων της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



