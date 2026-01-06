Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση των 7 για τη Γροιλανδία, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Παρίσι, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα δεσμεύεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας. Η Κοινή Δήλωση υπογράφεται από τους ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας και Δανίας, οι οποίοι τονίζουν ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη χώρα και την περιοχή.

Το κείμενο υπογραμμίζει ότι η Αρκτική αποτελεί προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, με την ασφάλειά της να θεωρείται κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική σταθερότητα. Η συλλογική διασφάλιση της περιοχής θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλους τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

