Μητσοτάκης: «Η γνώση και η κατανόηση, ισχυρά όπλα στη μάχη κατά του HIV»

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του, στην ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και της πρόληψης, δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον HIV.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ημέρα αποτελεί ευκαιρία να τιμηθεί η μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από AIDS, αλλά και να υποστηριχθούν όσοι ζουν με τον ιό. Παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατρικής, τόνισε πως η εξάλειψη της επιδημίας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες θεραπείες επιτρέπουν σε εκατομμύρια ανθρώπους να διατηρούν καλή υγεία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πρόσβαση στη φροντίδα. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινωνική απομόνωση, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό διαγνώσεων στην Ευρώπη γίνεται με καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 21.815 περιστατικά λοίμωξης από HIV, με αρκετούς ασθενείς να μην φτάνουν εγκαίρως στις υπηρεσίες υγείας. Η έλλειψη ενημέρωσης παραμένει κρίσιμος παράγοντας κινδύνου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει δωρεάν διάγνωση και θεραπεία για τον HIV, ενώ έχει ξεκινήσει και η συνταγογράφηση προληπτικής αγωγής (PrEP), την οποία ήδη έχουν λάβει περίπου 800 πολίτες.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε πως η γνώση αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης, ενώ η κατανόηση συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φόβου και των προκαταλήψεων, επισημαίνοντας ότι αυτά αποτελούν τα βασικά εργαλεία για έναν κόσμο χωρίς HIV/AIDS.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



