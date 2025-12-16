Μητσοτάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026, LIVE

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα (16/12/2025) «κλείνει» η πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή.

«Μετέχουμε σε μια συζήτηση ξεχωριστή γιατί καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που κατέθεσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της πατρίδας μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη βουλή.

«Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Πρωθυπουργός για τον προϋπολογισμό:

-Προβλέπει σε ρυθμό ανάπτυξης 2,4% – διπλάσιο της Ευρωζώνης,

-Παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών,

-Ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ – πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

-Ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

-Πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

-Ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%.

Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.

«Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Μα αυτό συμβαίνει ήδη στην ελληνική οικονομία. Κύριε Ανδρουλάκη δείτε τι γίνεται με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα και βρίσκουν καλές δουλειές.

Δείτε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ενέργεια. Το 2024 η χώρα για πρώτη φορά ήταν εξαγωγική στην ενέργεια» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τη σύγκλιση με την Ευρώπη

«Δε θα κουράσω πολύ με αριθμούς. Θα σταθώ στη σύγκληση με την Ευρώπη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτος, εθνικός στόχος. Συγκλίνει η Ελλάδα; Χωρίς καμία συγκλίνει. Όταν παραλάβαμε, τις επενδύσεις στο 11%, σήμερα είναι στο 17% του ΑΕΠ όταν το ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 21% έχουμε διανύσει σημαντικό δρόμο.

Οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019».

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αργά το βράδυ, θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

