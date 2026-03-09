Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή

Στη φρεγάτα «Κίμων», που πλέει ανοιχτά της Λεμεσού, μεταβαίνουν σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια επίσκεψη με σαφή πολιτικά και στρατηγικά μηνύματα, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της έντασης γύρω από το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra, η οποία συμμετέχει σε επιχειρησιακή αποστολή για την ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παρουσία της φρεγάτας στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής ετοιμότητας που έχει τεθεί σε εφαρμογή μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά των βρετανικών βάσεων στο νησί, μέσα στο κλίμα κλιμάκωσης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων» πραγματοποιείται μετά τη συνάντηση που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και τις κοινές δηλώσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην Κύπρο, οι δύο ηγέτες θα επιθεωρήσουν επίσης τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν μετασταθμεύσει στη Μεγαλόνησο και βρίσκονται στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

