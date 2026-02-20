Μητσοτάκης – Κογκρέσο ΗΠΑ: Στο επίκεντρο ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις στη συνάντηση στο Μαξίμου

Την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και νέες προοπτικές συνεργασίας συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός και αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Στο τραπέζι βρέθηκαν η ενεργειακή ασφάλεια, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επενδύσεις σε τεχνολογία.

20 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας επικεντρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Jerry Moran, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα ενέργειας, άμυνας και επενδύσεων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως ενεργειακού κόμβου μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος συνδέεται με τον εφοδιασμό γειτονικών χωρών — μεταξύ αυτών και της Ουκρανίας — με φυσικό αέριο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις, με συζήτηση για την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας για επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ που βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών», επισημαίνοντας τη διακομματική στήριξη που διαχρονικά χαρακτηρίζει τη συνεργασία των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Jerry Moran τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οικονομίας και ενέργειας, ενώ αναφέρθηκε στη σταθερότητα που, όπως σημείωσε, παρουσιάζει η Ελλάδα και στον ρόλο της εντός του NATO.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη Αμερικανοί γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων οι Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer και Gary Peters, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Από ελληνικής πλευράς παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και στελέχη του διπλωματικού και στρατηγικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ενεργειακών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

