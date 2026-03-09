Ολοκληρώθηκε η τριμερής στην Πάφο – ΖΩΝΤΑΝΑ Οι δηλώσεις των τριών ηγετών

Δείτε ζωντανά τις δηλώσεις

Νεότερη ενημέρωση: Ολοκληρώθηκε η τριημερής συνάντηση

Με ισχυρό γεωπολιτικό συμβολισμό ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η τριμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι τρεις ηγέτες επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη λειτουργία του, ενώ έξω από το κέντρο είχαν παραταχθεί οι χειριστές των αντιπυραυλικών συστημάτων Mistral, τους οποίους και χαιρέτησαν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νεότερη ενημέρωση: Τι αναφέρει το Μέγαρο των Ηλυσίων

Η συζήτηση περιλαμβάνει το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Λίβανο.

Νεότερη ενημέρωση: Έφτασε στο αεροδρόμιο ο Εμανουέλ Μακρόν

Τον Γάλλο πρόεδρο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κύπρου. Οι δυο τους κατευθύνονται στον χώρο της συνάντησης, όπου ήδη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νεότερη ενημέρωση: Στη Μεσόγειο το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ».

Στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Νεότερη ενημέρωση: Ο Μακρόν θα αποχωρήσει μετά την τριμερή συνάντηση

Αμέσως μετά την τριμερή συνάντηση, ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναχωρήσει από την Πάφο.

Ως εκ τούτου, μετά τις κοινές δηλώσεις, δεν θα γίνει κοινή επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων».

Πρώτη ενημέρωση: Με έντονο γεωπολιτικό συμβολισμό πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, η τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Γαλλίας στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Εμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε λίγο πριν τις 12:40 στην αεροπορική βάση της Πάφου, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμό χαιρετισμό στον διάδρομο του στρατιωτικού αεροδρομίου και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της συνάντησης.

Λίγο αργότερα προσγειώθηκε και το αεροσκάφος του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συμμετέχει στην έκτακτη τριμερή, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται υψηλού συμβολισμού για την ασφάλεια της περιοχής.





Το μήνυμα της τριμερούς

Η συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να εκπέμψει ισχυρό μήνυμα τόσο για την υποστήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής «ασπίδας» ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Λευκωσίας για αμυντική υποστήριξη μετά την επίθεση με drones στη βάση του Ακρωτηρίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε η Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στην περιοχή, ενώ στη συμμαχία υποστήριξης της Κύπρου έχουν προστεθεί επίσης η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ αναμένεται και συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στρατιωτική παρουσία στην περιοχή

Στην αεροπορική βάση της Πάφου έχουν μετασταθμεύσει, μεταξύ άλλων, τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, στα ανοιχτά της Μεγαλονήσου επιχειρούν δύο ελληνικές φρεγάτες, ανάμεσά τους και η «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra του ελληνικού στόλου.

Από τη γαλλική πλευρά, στην περιοχή έχει αναπτυχθεί φρεγάτα, ενώ στη Μεσόγειο επιχειρεί και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Το πρόγραμμα των επαφών

Λόγω αλλαγής στο πρόγραμμα, η τριμερής συνάντηση πραγματοποιείται πρώτη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών προς τον Τύπο περίπου στις 14:45.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η επιθεώρηση των ελληνικών μαχητικών F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου, καθώς και επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη στη φρεγάτα «Κίμων», η οποία περιπολεί στα ανοιχτά της Κύπρου.

Το επόμενο βήμα στο Παρίσι

Μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου, να μεταβεί στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη δεύτερη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έχει και σημαντική γεωπολιτική διάσταση.

