Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Μπερσέ: Πρόοδος στο κράτος δικαίου και στόχος η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τη δύσκολη περίοδο της κρίσης και έχει κάνει βήματα ενίσχυσης των θεσμών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία των θεσμών, κάτι που –όπως είπε– αποτυπώνεται και στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, η αποτελεσματική εποπτεία και η ύπαρξη ισχυρών θεσμικών αντιβάρων αποτελούν σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ και η Διεθνής Διαφάνεια, επιδιώκοντας τη βελτίωση των σχετικών δεικτών, παρότι –όπως σημείωσε– υπάρχει ακόμη δρόμος για την πλήρη επίτευξη των στόχων.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, επισημαίνοντας ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η θωράκιση του κράτους δικαίου παραμένουν κρίσιμα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά και στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, χαρακτηρίζοντάς τη σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω θεσμική ενίσχυση.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που παρέχει στο έργο του οργανισμού, τονίζοντας τη σημασία της προσήλωσης σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, στη δημοκρατία και στο Διεθνές Δίκαιο. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της λογοδοσίας, ειδικά σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασική προϋπόθεση της δημοκρατικής λειτουργίας.

Ο κ. Μπερσέ αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως η επιτροπή αξιώσεων για την Ουκρανία και το νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη, ενώ επισήμανε τη σημασία της ιστορικής συμβολής της Ελλάδας στη δημοκρατία, σε μια περίοδο κατά την οποία –όπως είπε– οι δημοκρατικές αξίες δοκιμάζονται διεθνώς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



