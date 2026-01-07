Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ

Την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την άμεση κινητοποίηση πόρων 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα χαιρέτισε, με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών».

«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τόνισε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες.

Ο πρωθυπουργός τονίζει παράλληλα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, υπογραμμίζοντας πως «το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αποτελεί εθνική προτεραιότητα».



Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



