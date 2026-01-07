Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ

«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τόνισε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες.

07 Ιαν. 2026 11:43
Την πρωτοβουλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την άμεση κινητοποίηση πόρων 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα χαιρέτισε, με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών».

«Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», τόνισε ο πρωθυπουργός, λίγο πριν την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες.

Ο πρωθυπουργός τονίζει παράλληλα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, υπογραμμίζοντας πως «το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα αποτελεί εθνική προτεραιότητα».


Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.

