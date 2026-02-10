Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Προτεραιότητα η στήριξη του κλάδου και η εκρίζωση της ευλογιάς

Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων της υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ασχοληθεί ενεργά με τα προβλήματα του κλάδου και έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα παραγωγών, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα μέτρα αναπλήρωσης εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους επλήγησαν από απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Παράλληλα επανέλαβε τη δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον πρωθυπουργό να θέτει ως βασικό στόχο την οριστική εξάλειψη της νόσου. Όπως σημείωσε, η κατάσταση εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας, ιδίως ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας και ελέγχου των μετακινήσεων ζώων, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παράνομων εμβολιασμών, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία όλων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε, τέλος, λόγο για τη μετάβαση της ελληνικής κτηνοτροφίας σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο παραγωγής, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση προϊόντων και τη διασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος για τους παραγωγούς.

