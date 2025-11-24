Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη ΕΕ: «Προχωρά ο διάλογος για την Ουκρανία – Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου διαπιστώθηκε πρόοδος στις επαφές ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη και τονίστηκε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη ΕΕ: «Προχωρά ο διάλογος για την Ουκρανία - Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη»
24 Νοέ. 2025 14:20
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες της ΕΕ κατέγραψαν συναντίληψη αναφορικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας στη Γενεύη, χαιρετίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι οποιοδήποτε ζήτημα αφορά άμεσα τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί άμεσα υπό συζήτηση με όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο την επίτευξη κοινής και δεσμευτικής θέσης.

