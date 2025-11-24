Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη ΕΕ: «Προχωρά ο διάλογος για την Ουκρανία – Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως με πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες της ΕΕ κατέγραψαν συναντίληψη αναφορικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας στη Γενεύη, χαιρετίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι οποιοδήποτε ζήτημα αφορά άμεσα τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί άμεσα υπό συζήτηση με όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο την επίτευξη κοινής και δεσμευτικής θέσης.

