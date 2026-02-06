Μητσοτάκης: Στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου για ραντεβού με Ερντογάν

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «κλείδωσε» για τις 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του στον αρχισυντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Ravi Agrawal, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα «με ξεκάθαρα σημεία» και με στόχο «μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινή σχέση». Επανέλαβε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία: τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν διαβλέπει κίνδυνο κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. «Έχουμε δυναμώσει τη δική μας άμυνα και το προσωπικό μας. Πρέπει να έχουμε αποτροπή και το έχουμε επιτύχει. Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα είναι σε πολύ πιο ισχυρή θέση απ’ ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια» και ότι «η γεωγραφία δεν αλλάζει».

Η Αθήνα προσέρχεται στη συνάντηση με σαφή στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και αστάθειας.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν συνεπάγεται υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών. Σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που επανέφερε το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» και τις αναφορές σε «γκρίζες ζώνες» με αφορμή το δικαίωμα επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε:

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των “γκρίζων ζωνών”, του γκριζαρίσματος ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης».

Η Αθήνα επισημαίνει ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα προβάλλει θέσεις που δεν συνάδουν με αυτό. Παρά την απουσία σύγκλισης αυτή τη στιγμή για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί της μοναδικής αναγνωρισμένης διαφοράς (υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ), η ελληνική πλευρά προσβλέπει σε εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

