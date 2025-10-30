Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αύριο, Παρασκευή, θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, κ. Συμεών.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στενών σχέσεων της Ελλάδας με το Πατριαρχείο Σινά, καθώς και της ιστορικής σημασίας της Μονής Αγίας Αικατερίνης, που αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας.

Το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum), το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα διεθνώς.

Την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα παραβρεθεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη που θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

