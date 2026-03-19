Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλες για τη Σύνοδο Κορυφής, στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος

Με φόντο την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναζητώντας συντονισμένη απάντηση στις γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Στην ατζέντα κυριαρχεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν, με τους ηγέτες να καλούνται να αξιολογήσουν τις συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ενεργειακή σταθερότητα. Παράλληλα, θα εξεταστεί η κατάσταση σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, οι «27» αναμένεται να εκφράσουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή, καλώντας σε άμεση αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ενώ θα καταδικάσουν τις επιθέσεις κατά αμάχων και υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στην προστασία των θαλάσσιων οδών, ειδικά στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, με ενημέρωση μέσω τηλεδιάσκεψης από τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ΕΕ αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της προς το Κίεβο, ωστόσο παραμένουν εντάσεις σχετικά με το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί επιφυλάξεις για την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά και την οικονομία, με αιχμή τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε έγκαιρα και συντονισμένα μέτρα στήριξης, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις όπως η επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο, η αναδιανομή υπερκερδών και η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, χωρίς ωστόσο να αναμένονται άμεσες αποφάσεις. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να δώσει πολιτική κατεύθυνση και να ζητήσει από την Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης ζητήματα ανταγωνιστικότητας, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, καθώς και θέματα άμυνας και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και της αμυντικής της ετοιμότητας.

Από ελληνικής πλευράς, δίνεται έμφαση στην ανάγκη προληπτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με στόχο την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Η Αθήνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν υπάρξει σχετική συναίνεση.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή συναντά αντιδράσεις από χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, που εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι σε ενδεχόμενη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις διαφορές εντός της Ένωσης.

