Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: «Η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη» ΒΙΝΤΕΟ

Παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 36ο Greek Economic Summit

03 Δεκ. 2025 20:25
Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παρουσιάζει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η οικονομική πρόοδος επιτυγχάνεται παράλληλα με δημοσιονομική υπευθυνότητα και πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως είπε, «όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, δημιουργείται ο δημοσιονομικός χώρος για να προχωρούμε σε μειώσεις φόρων που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική», υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η ανάπτυξη κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, προσθέτοντας ότι η αξιοποίηση των ωφελειών του πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω σχεδιασμού.

Στο θέμα των επενδύσεων, ο πρωθυπουργός επεσήμανε την άνοδο των τελευταίων ετών και τη σημασία συνέχισης της προσπάθειας, ενώ υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος από το 2023 παραμένει η αύξηση των μισθών.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα του «βαθέος κράτους», με τον κ. Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης είναι διαρκής, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση μεταρρυθμίσεων για ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόοδο στο Κτηματολόγιο, το οποίο αναμένεται να αποδώσει πλήρως μετά το 2026. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση ήταν απαραίτητη, με βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά με στόχο οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε όσους τις δικαιούνται.

Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Σαρακάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα σαφώς καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

