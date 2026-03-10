Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη Σύνοδο Κορυφής

Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια, με εκπροσώπους 41 χωρών και πολλών διεθνών οργανισμών.

Η Σύνοδος, που ακολουθεί την πρώτη που έγινε το 2024 στις Βρυξέλλες, έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της δυναμικής για αναγνώριση της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι Γάλλοι διοργανωτές τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει τη δέσμευση της COP28 στο Ντουμπάι για τριπλασιασμό της παγκόσμιας πυρηνικής ισχύος έως το 2050.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τρεις κύριες εκβάσεις:

Κοινή Δήλωση όλων των συμμετεχουσών χωρών

Ξεχωριστή Δήλωση των 16 ευρωπαϊκών κρατών της Συμμαχίας για την Πυρηνική Ενέργεια (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα)

Κοινή δήλωση χρηματοδοτικού χαρακτήρα

Θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέματα:

Ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για καθαρή ενέργεια

Χρηματοδότηση νέων έργων

Καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασική ομιλία θα εκφωνήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να εστιάσει στην επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την προώθηση βιομηχανικών σχεδίων και τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Για την περίοδο 2028-2034 προβλέπονται πόροι της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα.

Η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην πυρηνική ενέργεια ως συμπληρωματική λύση στην ενεργειακή μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

