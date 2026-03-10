Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη Σύνοδο Κορυφής

Η Ελλάδα συμμετέχει στη δεύτερη παγκόσμια Σύνοδο για την αστική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Μητσοτάκης: Στο Παρίσι για τη Σύνοδο Κορυφής
10 Μαρ. 2026 9:45
Pelop News

Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια, με εκπροσώπους 41 χωρών και πολλών διεθνών οργανισμών.

Η Σύνοδος, που ακολουθεί την πρώτη που έγινε το 2024 στις Βρυξέλλες, έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της δυναμικής για αναγνώριση της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι Γάλλοι διοργανωτές τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει τη δέσμευση της COP28 στο Ντουμπάι για τριπλασιασμό της παγκόσμιας πυρηνικής ισχύος έως το 2050.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τρεις κύριες εκβάσεις:

  • Κοινή Δήλωση όλων των συμμετεχουσών χωρών
  • Ξεχωριστή Δήλωση των 16 ευρωπαϊκών κρατών της Συμμαχίας για την Πυρηνική Ενέργεια (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα)
  • Κοινή δήλωση χρηματοδοτικού χαρακτήρα

Θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέματα:

  • Ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για καθαρή ενέργεια
  • Χρηματοδότηση νέων έργων
  • Καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασική ομιλία θα εκφωνήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αναμένεται να εστιάσει στην επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την προώθηση βιομηχανικών σχεδίων και τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Για την περίοδο 2028-2034 προβλέπονται πόροι της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα.

Η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην πυρηνική ενέργεια ως συμπληρωματική λύση στην ενεργειακή μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ