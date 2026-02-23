Μητσοτάκης: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το ΚΥΣΟΙΠ στο Μαξίμου, τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει αύριο Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνεδρίαση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι υπουργοί, θα εξεταστούν η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η εξέλιξη των δημοσίων εσόδων, ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων για το τρέχον έτος, καθώς και οι συνέπειες των διεθνών εμπορικών αναταράξεων –ιδίως των δασμών– στην ελληνική οικονομία και αγορά.

Αμέσως μετά, στις 13:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» (Coalition of the Willing) για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι θα προεδρεύσουν από κοινού.

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να λάβουν μέρος περίπου 35 ηγέτες από χώρες-μέλη της συμμαχίας. Κύριος στόχος είναι ο συντονισμός της διεθνούς βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, καθώς και η επαναβεβαίωση της δέσμευσης για την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης συνολικά.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» συγκροτήθηκε νωρίτερα με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, και η αυριανή συνάντηση συμπίπτει με την επέτειο τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

