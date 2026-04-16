Μητσοτάκης: Συνομιλίες με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα (16/4/2026) το βράδυ τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες η κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα δεδομένα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ζοζέφ Αούν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Από την πλευρά του Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της χώρας επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



