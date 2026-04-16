Μητσοτάκης: Συνομιλίες με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου

16 Απρ. 2026 22:11
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα (16/4/2026) το βράδυ τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες η κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα δεδομένα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ζοζέφ Αούν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Από την πλευρά του Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός της χώρας επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Η κίνηση του Μέσι που προκάλεσε πολλά σχόλια
23:39 Περίοδος εμμηνόπαυσης: Αυτή είναι η διατροφή που παράλληλα φρενάρει τις εξάψεις και αδυνατίζει
23:23 Αυτό είναι το φυτό εσωτερικού χώρου, που καθαρίζει τον αέρα έως και 90% σε 24 ώρες
23:01 Θάνατος 19χρονης: «Όλα τα παιδιά κάνουν ναρκωτικά, άλλα είναι τυχερά, άλλα όχι»
22:51 Φρικιαστικό μήνυμα του 14χρονου δράστη στην Τουρκία: «Μπορεί απλά να το κάνω σήμερα»
22:36 Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν»
22:25 Η κλήρωση του Τζόκερ για τα 5 εκατ. ευρώ
22:21 «Της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία», αποκαλυπτική μαρτυρία για τον θάνατο της Μυρτούς
22:11 Μητσοτάκης: Συνομιλίες με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου
22:01 O Γιώργος Δώνης πάει Μουντιάλ, αναλαμβάνει την Εθνική Σαουδικής Αραβίας
21:51 Σικάγο: Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα
21:42 Θάνατος 19χρονης: Το βαρύ ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων, ναρκωτικά και επιθέσεις παντού!
21:29 Βορίζια: Προπηλακισμοί στην εκκλησία τη Μ. Παρασκευή, φραστικό επεισόδιο την ώρα του Επιταφίου
21:21 Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να συνεχιστεί η παύση του πυρός με το Ιράν
21:06 Γιώργος Μυλωνάκης: Αγωνία συνεργατών και φίλων, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης
20:49 Σελιανίτικα Αχαΐας: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε χόρτα με τη φωτιά να ξεφεύγει!
20:28 Πάτρα: Σύγκρουση αμαξοστοιχίας με σταθμευμένο αυτοκίνητο!
20:15 «Ο δημόσιος λόγος θυμίζει βόθρο. Τη Μυρτώ σκότωσε η χρήση κοκαΐνης και η έλλειψη ενημέρωσης»
20:02 Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος
20:00 Πάτρα: Η Κύπρου κείται… μακράν – Εγκαταλελειμμένη η πλατεία της Αγυιάς ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
