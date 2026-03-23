Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο

Με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικού «αναχώματος» απέναντι στις οικονομικές παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται εν μέρει από την αύξηση της φορολογίας στα κέρδη των παικτών διαδικτυακών καζίνο.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τέσσερα έκταλτα μέτρα για την οικονομική στήριξη των πολιτών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή:

Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, ανακοίνωσε μια «δίκαιη παρέμβαση» στη φορολογία των κερδών των παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», από την οποία αναμένεται να εισπραχθούν 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Από την πρώτη στιγμή της σύρραξης στο Ιράν, δήλωσα πως η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να υψώσει «ανάχωμα» στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης. Αμέσως κινηθήκαμε στο γεωπολιτικό πεδίο, προστατεύοντας την Κύπρο, τη σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ιδίως, μάλιστα, στον χώρο των καυσίμων, καθώς αυτά συνδέονται με το κόστος παραγωγής, τις ανατιμήσεις των προϊόντων, αλλά και με την καθημερινότητα των πολιτών. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε, όμως, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς, σε επίπεδο εθνικό. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Έτσι, σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων, που θα ισχύσουν για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Το ύψος του προγράμματος είναι περί τα 300 εκατομμύρια. Ενώ η στήριξη που συνεπάγονται απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού.

