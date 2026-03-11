Μητσοτάκης: Θεσμικό «ανάχωμα» στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τι είπε για τα fake news BINTEO

Σε μια εκτενή παρέμβαση για το «εκρηκτικό κοκτέιλ» που δημιουργούν οι ψευδείς ειδήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και το μοντέλο λειτουργίας των μεγάλων πλατφορμών, προχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συμμετοχή του στο «Athens Alitheia Forum».

Η κυριότερη είδηση που προέκυψε αφορά στην προστασία της νεολαίας, με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλλει ότι εντός του Μαρτίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Όπως τόνισε, η εκπαίδευση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών σε ένα σύνθετο πληροφοριακό περιβάλλον αποτελεί χρέος της πολιτείας.

Προσωπικές επιθέσεις

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη φόρτιση στις επιθέσεις που έχει δεχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του, αποκαλύπτοντας πως πρόσφατα στοχοποιήθηκε ακόμη και η κόρη του από ιστότοπους που αναπαράγουν χυδαίο περιεχόμενο.

«Έχουν γραφεί τέρατα όλα αυτά τα χρόνια. Συνειδητά επέλεξα να μην κάνω ποτέ αγωγή σε δημοσιογράφο, όμως η οικογένειά μου έχει το δικαίωμα να αμυνθεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα της ανωνυμίας και των ψηφιακών ιχνών που οδηγούν σε αδιέξοδο στο εξωτερικό.

Fake news

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάκριση μεταξύ ψευδούς είδησης και άποψης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει πως η γνώμη δεν ποινικοποιείται. Ωστόσο, χαρακτήρισε την οργανωμένη παραπληροφόρηση ζήτημα εθνικής ασφάλειας, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίοδο της τραγωδίας των Τεμπών. Όπως ανέφερε, τότε εντοπίστηκαν «στρατιές» ψεύτικων λογαριασμών από το εξωτερικό που εκμεταλλεύτηκαν τη συναισθηματική φόρτιση για να διασπείρουν εμπρηστικό περιεχόμενο.

Ευρωπαϊκή θωράκιση ενόψει 2027

Ενόψει των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη το 2027, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την Ε.Ε. να λάβει μέτρα αυτοπροστασίας έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων. «Υπάρχουν χώρες που αποδεδειγμένα επιχειρούν να παρέμβουν στις εκλογές. Η προστασία μας δεν είναι λογοκρισία, είναι στοιχειώδης άμυνα», κατέληξε, προτείνοντας παράλληλα τεχνικές λύσεις όπως τα υδατογραφήματα (watermarks) για την αναγνώριση περιεχομένου που παράγεται από AI.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



