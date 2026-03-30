Μητσοτάκης: Το δίλημμα των πρόωρων εκλογών

«Φουντώνουν» τα σενάρια για πρόωρες εκλογές εντός του 2026. Οι εισηγήσεις των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι σκέφτεται ο πρωθυπουργός.

30 Μαρ. 2026 8:48
Pelop News

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης εξελίσσεται η άνοιξη του 2026. Παρά τη δημόσια προσήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εξάντληση της τετραετίας, το παρασκήνιο στην Ηρώδου Αττικού «φλέγεται» από εισηγήσεις για εκλογικό αιφνιδιασμό εντός του έτους, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλούν να ανατρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έμπειροι κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν την ανησυχία ότι οι οικονομικές αναταράξεις —πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης και πιθανή κάμψη του τουρισμού— θα γίνουν ορατές στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η σχολή σκέψης που προκρίνει τις πρόωρες κάλπες υποστηρίζει ότι ο επόμενος χειμώνας μπορεί να λειτουργήσει ως «παγίδα» φθοράς για τη Νέα Δημοκρατία. «Κανείς δεν θα επιβραβεύσει την εξάντληση της τετραετίας αν οι συνθήκες την άνοιξη του 2027 είναι δυσμενείς», σημειώνουν χαρακτηριστικά στελέχη που τάσσονται υπέρ της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία το συντομότερο δυνατό.

Τα δύο σενάρια των εισηγήσεων

Στο κυβερνητικό επιτελείο διαμορφώνονται δύο βασικές στρατηγικές:

  • Εκλογές εντός του καλοκαιριού: Πρόκειται για το σενάριο του απόλυτου αιφνιδιασμού, που θα επιτρέψει στη ΝΔ να κεφαλαιοποιήσει το τρέχον θετικό momentum, προτού σχηματιστούν νέα κόμματα από πρόσωπα της αντιπολίτευσης (π.χ. Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς).

  • Κάλπες μετά τη ΔΕΘ: Μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, ώστε η νέα κυβέρνηση να έχει νωπή εντολή για τη διαχείριση της κρίσης το 2027.

Τα «αγκάθια» της καθημερινότητας

Πέρα από την οικονομία, το Μέγαρο Μαξίμου έχει να διαχειριστεί και εσωτερικά «μέτωπα». Η αναθέρμανση της υπόθεσης των υποκλοπών, η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εξελίξεις στη δίκη για τα Τέμπη αποτελούν εστίες πίεσης που θα μπορούσαν να ανακόψουν τη δημοσκοπική άνοδο της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, ο συναγερμός για την ακρίβεια στα καύσιμα παραμένει στο «κόκκινο». Παρά τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, η πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέα έκρηξη τιμών, η οποία θα απαιτήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η θέση του Πρωθυπουργού

Προς το παρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να τηρήσει το θεσμικό του δόγμα. Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του στο υπουργικό συμβούλιο, κάλεσε τα στελέχη του να διαχωρίζουν τα «μεγάλα και σοβαρά» από τον «κομματικό μικρόκοσμο», δείχνοντας ότι ο σχεδιασμός για το 2027 παραμένει —επισήμως— στο τραπέζι. Ωστόσο, το επερχόμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (15-17 Μαΐου) αναμένεται να αποτελέσει το «βαρόμετρο» για τις τελικές αποφάσεις.

Πηγή: Realnews, enikos

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:21 ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικά όλα τα επιδόματα που πληρώνονται αύριο Τρίτη 31/3
9:13 Αγρίνιο: Στον Εισαγγελέα οι τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση με σουγιά σε 16χρονο
9:05 Πάτρα: Κοινή εμφάνιση των Δημοτικών Φιλαρμονικών Αιγείρας και Δερβενίου στη Πομπή Μνήμης
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
8:57 Νύχτα εμπρησμών στην Αθήνα: Μπαράζ επιθέσεων σε ATM
8:48 Μητσοτάκης: Το δίλημμα των πρόωρων εκλογών
8:41 Μαρούσι: Τετράχρονη εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη στον δρόμο, χειροπέδες στους γονείς
8:31 Youth Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
8:26 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος; Μάθετε εδώ!
8:19 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Στους λογαριασμούς 94,2 εκατ. ευρώ έως 3 Απριλίου
8:10 Εκτίναξη τιμών πετρελαίου: Στα 115 δολάρια το Brent παρά το διπλωματικό «παζάρι» Τραμπ
8:01 Το Ιράν χτύπησε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, νεκρός Ινδός εργάτης και δέκα τραυματίες στρατιωτικοί
7:52 Σεισμός τα ξημερώματα στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας
7:43 Πάτρα: Θρήνος για την απώλεια της Μαριάννας Μολφέτα, σήμερα το τελευταίο αντίο
7:37 Καύσιμα: Πρεμιέρα για την επιδότηση στο diesel και Fuel Pass, πληρης οδηγός για δικαιούχους και αιτήσεις
7:29 Μαρινέλλα: Την Τρίτη η τελευταία πράξη, σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη η σορός της
7:20 Καιρός: Από την ανοιξιάτικη ηρεμία στην «διπλή κυκλογένεση», ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Παρατεταμένη φθορά
7:07 Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάληψης των ιρανικών πετρελαίων – Κοντά σε συμφωνία των 15 σημείων η Τεχεράνη
22:53 Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε θα γίνει το τελευταίο κουδούνι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
