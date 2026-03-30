Μητσοτάκης: Το δίλημμα των πρόωρων εκλογών

Σε μια κρίσιμη καμπή για τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης εξελίσσεται η άνοιξη του 2026. Παρά τη δημόσια προσήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εξάντληση της τετραετίας, το παρασκήνιο στην Ηρώδου Αττικού «φλέγεται» από εισηγήσεις για εκλογικό αιφνιδιασμό εντός του έτους, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλούν να ανατρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έμπειροι κυβερνητικοί παράγοντες εκφράζουν την ανησυχία ότι οι οικονομικές αναταράξεις —πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης και πιθανή κάμψη του τουρισμού— θα γίνουν ορατές στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η σχολή σκέψης που προκρίνει τις πρόωρες κάλπες υποστηρίζει ότι ο επόμενος χειμώνας μπορεί να λειτουργήσει ως «παγίδα» φθοράς για τη Νέα Δημοκρατία. «Κανείς δεν θα επιβραβεύσει την εξάντληση της τετραετίας αν οι συνθήκες την άνοιξη του 2027 είναι δυσμενείς», σημειώνουν χαρακτηριστικά στελέχη που τάσσονται υπέρ της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία το συντομότερο δυνατό.

Τα δύο σενάρια των εισηγήσεων

Στο κυβερνητικό επιτελείο διαμορφώνονται δύο βασικές στρατηγικές:

Εκλογές εντός του καλοκαιριού: Πρόκειται για το σενάριο του απόλυτου αιφνιδιασμού, που θα επιτρέψει στη ΝΔ να κεφαλαιοποιήσει το τρέχον θετικό momentum, προτού σχηματιστούν νέα κόμματα από πρόσωπα της αντιπολίτευσης (π.χ. Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς).

Κάλπες μετά τη ΔΕΘ: Μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, ώστε η νέα κυβέρνηση να έχει νωπή εντολή για τη διαχείριση της κρίσης το 2027.

Τα «αγκάθια» της καθημερινότητας

Πέρα από την οικονομία, το Μέγαρο Μαξίμου έχει να διαχειριστεί και εσωτερικά «μέτωπα». Η αναθέρμανση της υπόθεσης των υποκλοπών, η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εξελίξεις στη δίκη για τα Τέμπη αποτελούν εστίες πίεσης που θα μπορούσαν να ανακόψουν τη δημοσκοπική άνοδο της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, ο συναγερμός για την ακρίβεια στα καύσιμα παραμένει στο «κόκκινο». Παρά τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, η πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέα έκρηξη τιμών, η οποία θα απαιτήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η θέση του Πρωθυπουργού

Προς το παρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να τηρήσει το θεσμικό του δόγμα. Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του στο υπουργικό συμβούλιο, κάλεσε τα στελέχη του να διαχωρίζουν τα «μεγάλα και σοβαρά» από τον «κομματικό μικρόκοσμο», δείχνοντας ότι ο σχεδιασμός για το 2027 παραμένει —επισήμως— στο τραπέζι. Ωστόσο, το επερχόμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (15-17 Μαΐου) αναμένεται να αποτελέσει το «βαρόμετρο» για τις τελικές αποφάσεις.

Πηγή: Realnews, enikos

