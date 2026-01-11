Mητσοτάκης – Τσίπρας: Μονομαχία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο!

Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένο το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, ενώ θα γίνει και η παρουσίαση της «Ιθάκης».

Mητσοτάκης - Τσίπρας: Μονομαχία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο!
11 Ιαν. 2026 12:27
Pelop News

Για δεύτερη φορά, μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 17 Ιανουαρίου θα μιλήσουν και οι δύο στη συμπρωτεύουσα, αναβιώνοντας το δίπολο που μονοπώλησε την πολιτική ζωή της χώρας για μια οκταετία.

Στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μαξίμου «πόνταρε» πολλά. Από εκεί ο πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία οι συνεργάτες του εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να αλλάξει το -αρνητικό για την κυβέρνηση- κλίμα της εποχής.

Τελικά, εκείνο το τριήμερο της ΔΕΘ, όντως, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο εξαιτίας της καθιερωμένης παρουσίας του πρωθυπουργού, αλλά και γιατί μία ημέρα πριν, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, τη δική του παρέμβαση, όντας κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο του Economist.

Εκείνη η τοποθέτηση, ήταν, ίσως, η πρώτη που έδειχνε καθαρά ότι ο Αλ.Τσίπρας θα πραγματοποιούσε δυναμική επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και ο Κ.Μητσοτάκης, δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει στον προκάτοχο του. Κάπως έτσι, πραγματοποιήθηκε ένα άτυπο debate ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Εκείνη η -άτυπη- αναμέτρηση των δύο ανδρών, δεν έμελλε να είναι και τελευταία, καθώς το ερχόμενο Σάββατο, στις 17 Ιανουαρίου, θα συναντηθούν ξανά οι δρόμοι τους. Και πάλι στη Θεσσαλονίκη, καθώς την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένο το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, ενώ θα γίνει και η παρουσίαση της «Ιθάκης».

Τις δύο εκδηλώσεις θα χωρίζουν μια ευθεία, 1.500 μέτρων, μόλις, καθώς η «γαλάζια» κομματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο «Βελλίδειο» και η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους.

Είναι δεδομένο πως εκείνο το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, θα αποτελέσει το μεγάλο πολιτικό γεγονός του Ιανουαρίου.

Πηγή dnews.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
