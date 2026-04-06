ΜΜΕ αναντίστοιχα της κοινωνίας

Προσέξτε, παρακαλώ, αυτό το σημείο, από μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, κατά Κωνσταντοπούλου και πατρός αυτής. Αναφέρει επί λέξει:

«… ‘’Η Αγία Οικογένεια’’ είχε συνηθίσει με ακατάσχετο υβρεολόγιο, με χυδαίες συκοφαντίες και προπηλακισμούς απέναντι σε οποιονδήποτε δεν υιοθετεί το αφήγημά της, να μένει ασύδοτη, έχοντας τις πλάτες ενός μιντιακού συστήματος το οποίο της χορηγεί άφθονο τηλεοπτικό χρόνο για εξάσκηση…».

Αφθονος τηλεοπτικός χρόνος στην ευτέλεια; Ναι γιατί, ανοίγοντας την τηλεόραση, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες οι εκπομπές, πρωινάδικα, «ενημερωτικές» και δελτία «ειδήσεων», δείχνουν τη μαινόμενη Κωνσταντοπούλου, την ασημαντότητα της Καρυστιανού που έχει ένα κόμμα χωρίς… κόμμα, κάποιον Ρούτσι και μερικούς δικηγόρους που υποστηρίζουν ότι η Γη είναι επίπεδη, Αρειανοί ζουν αναμεσά μας και υπήρχε ξυλόλιο στο τρένο.

Την ευτέλεια αυτή στηρίζουν στελέχη από όλα σχεδόν τα κόμματα που απαντούν σε ερωτήσεις για όσα παράλογα προωθούν Κωνσταντοπούλου και λοιποί ταραχοποιοί. Γλυτώνεις μόνο αν κλείσεις την τηλεόραση.

Θα είμαι σαφής: Με τέτοια τηλεοπτικά Μέσα Ενημέρωσης, η κοινωνία μας έχει πρόβλημα. Εδώ έχουμε μια κοινωνία με αναπηρία. Δεν μπορούν να ενημερώσουν σωστά τους πολίτες, αμόρφωτοι, κομματικά εγκάθετοι, πρόσωπα ετερόφωτα χωρίς προσωπικότητα. Τι κάνουν όλοι αυτοί; Μας δείχνουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Πώς πάνε στις λαϊκές με μια κάμερα, να ρωτήσουν για την εθνική οικονομία, μια γιαγιά που αγοράζει λεμόνια;

Κάτι παρόμοιο κάνουν παντού. Δεν ψάχνουν τον καθηγητή του MIT για να μας διαφωτίσουν.

Ο άφθονος τηλεοπτικός χρόνος που παρέχεται στην ευτέλεια της Κωνσταντοπούλου δεν έχει να κάνει με κάποιο σχέδιο, αλλά με την αποδεδειγμένα βαθιά αδυναμία των ΜΜΕ να παρέχουν ενημέρωση σε σωστές βάσεις.

Αυτό μπορούν. Να μας δείχνουν το τίποτα. Και είναι απορίας άξιον τι κάνουν οι εύποροι ισχυροί ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, με αυτή την κατάσταση. Δεν τους ενοχλεί το σκουπιδαριό που μας προσφέρουν;

Σωστή ενημέρωση σημαίνει επιλογή μόνο των σπουδαίων ειδήσεων, πλήρης αποκλεισμός των ψευδόμενων συνωμοσιολόγων, και άμεση αυστηρή υπεράσπιση της αλήθειας.

Οι δημοσιογράφοι δεν είναι Πόντιοι Πιλάτοι. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΗ. Αν απέκλειαν Κωνσταντοπούλου και λοιπούς ταραχοποιούς, όπως τους αξίζει, αυτοί θα είχαν σιωπήσει και στη θέση τους κάτι καλύτερο θα διαβάζαμε, θα βλέπαμε ή θα ακούγαμε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



