Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου

Μνημόνιο συνεργασίας με την ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», υπέγραψε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, επισφραγίζοντας την κοινή δέσμευση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προάσπιση του δικαιώματος όλων στην υγεία.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, Ευγενία Θάνου, στο Δημαρχείο, στην Κάτω Αχαΐα.

Η συνεργασία των δύο φορέων ξεκίνησε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου για την ανακούφιση των πληγέντων και μετά την υπογραφή του Μνημονίου θα συνεχιστεί με την παροχή υπηρεσιών υλικής βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πρόληψης υγείας και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δημότες.

«Η συνεργασία του Δήμου μας με τους Γιατρούς του Κόσμου ενισχύει έμπρακτα τις κοινωνικές μας πολιτικές, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο εξαιτίας των συνεπειών τόσο από τη μεγάλη φωτιά του Αυγούστου, όσο και από τη ζωονόσο της ευλογιάς. Σκοπός μας είναι να διευρύνουμε το δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στοχεύοντας στην ευημερία της τοπικής μας κοινωνίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνέργειες με αξιόπιστους κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς φορείς, ενισχύοντας την αλληλεγγύη, την ισότητα και την κοινωνική φροντίδα», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ενώ από την πλευρά της η κα Θάνου εξήρε τις προσπάθειες της δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου για την αποτελεσματική στήριξη των δημοτών και δήλωσε πως μέσα απ’ αυτή τη συνεργασία «Οι Γιατροί του Κόσμου» επιδιώκουν την ανάπτυξη κοινών δράσεων πρόληψης και υποστήριξης.

Στην υπογραφή παρευρέθηκαν ακόμη, ο αντιδήμαρχος, Βασίλης Καρβουνιάρης, τα μέλη των «Γιατρών του Κόσμου», Αθηνά Γρέκα και Άννα Μαρία Ανδρέου και εκ μέρους του Ιδρύματος «Μποδοσάκη», η Ζωή Κάτση.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τα κύρια σημεία συνεργασίας είναι:

-Παροχή υλικής βοήθειας.

-Διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων για την ενδυνάμωση επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής προστασίας αναφορικά με την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων την κοινοτική και διαμεθοδική προσέγγιση στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες.

-Διεξαγωγή δράσεων προαγωγής υγείας και ενημέρωσης σε ωφελούμενους δομών/προγραμμάτων που υπάγονται επιχειρησιακά στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

-Χαρτογράφηση και καταμέτρηση του ανθρώπων που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες, καθώς και την εκτίμηση των περαιτέρω αναγκών τους.

-Ανάπτυξη κοινοτικών δράσεων με σκοπό την ενδυνάμωση και φροντίδα χρονίως πασχόντων κατοίκων και την πρόληψη των χρονίων παθήσεων στο γενικό πληθυσμό.

-Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης σε θέματα Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



