Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας με την ΜΕΡΙΜΝΑ

Βασικός στόχος της παρούσας συνεργασίας είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, μέσα από δράσεις που εστιάζουν την παράδοση, την πολιτιστική έκφραση και τη συλλογική δημιουργία.

17 Ιαν. 2026 15:22
Pelop News

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και ο Σύλλογος Αρκάδων «Θ. Κολοκοτρώνης» υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό τη σύμπραξη και την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και κάνοντας πράξη τη συμπερίληψη.
Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σε κλίμα χαράς έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος της Μέριμνας, κ. Ανδρέας Δημητρακόπουλος και ο Γραμματέας, κ. Νικόλαος Μαρκάτος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, ο Γραμματέας του Συλλόγου, κ. Δημήτρης Θωμάς, ο Ταμίας, κ. Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος και το Μέλος και υπεύθυνη του χορευτικού τμήματος, κ. Άννα Χονδρολέου.

Βασικός στόχος της παρούσας συνεργασίας είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, μέσα από δράσεις που εστιάζουν την παράδοση, την πολιτιστική έκφραση και τη συλλογική δημιουργία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάδοση της αρκαδικής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης με τρόπο προσβάσιμο και συμπεριληπτικό. Επιπλέον, Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη λειτουργία δημιουργικών εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σε κοινές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, προάγοντας τις αξίες της αποδοχής, της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την κοινωνική ένταξη.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος τόνισε:
«Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας έχει την χαρά και την τιμή σήμερα να υπογράψει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με την «ΜΕΡΙΜΝΑ», μια συνεργασία που επιδιώκαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή, με έναν φορέα που διαχρονικά επιτελεί αξιόλογο και πολυδιάστατο έργο και που αποτελεί κοιτίδα προσφοράς και όαση σεβασμού, αποδοχής και συμπεριληπτικής κουλτούρας. Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι η παράδοση και ο πολιτισμός οφείλουν να είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι σε όλους. Η συνεργασία μας με την «ΜΕΡΙΜΝΑ» αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσής μας για μια κοινωνία συμπερίληψης, σεβασμού και ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των συνανθρώπων μας. Ο πολιτισμός μας ενώνει και θέτει και τις σταθερές βάσεις για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.»

15:22 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας με την ΜΕΡΙΜΝΑ
