Μνημόσυνο έκανε ο Αμβρόσιος για τον Χριστόδουλο

Αρχιερατικό μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστόδουλου, των αείμνηστων γονέων του Κωνσταντίνου και Βασιλικής, καθώς και του αδελφού του Ιωάννη Παρασκευαΐδη, τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (1/2) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, από τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου.

Επίσης τελέστηκε Αρτοκλασία για τη γιορτή του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

