Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί

Το Ιράν τοποθέτησε τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολκάντρ στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε επισήμως από τον Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας, σηματοδοτώντας μια άμεση αλλαγή σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας.

Πολυετής πορεία σε στρατό, κράτος και ασφάλεια

Γεννημένος το 1955, ο Ζολκάντρ είναι απόστρατος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σήμερα υπηρετεί ως γραμματέας και μέλος του Συμβουλίου Διάγνωσης του Συμφέροντος του Καθεστώτος. Στη μακρά του διαδρομή έχει βρεθεί σε καίριες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, αποκτώντας βαρύτητα σε ζητήματα στρατηγικής, εσωτερικής σταθερότητας και ασφάλειας.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει αναπληρωτής επικεφαλής της Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα σε θέματα στρατηγικής, κοινωνικής ασφάλειας και πρόληψης της εγκληματικότητας. Παράλληλα, είχε αναλάβει και καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας, κατά την περίοδο της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Ο ρόλος του σε μια περίοδο έντασης

Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συνδυασμένη εμπειρία του σε στρατιωτικά και κυβερνητικά αξιώματα τον καθιστά κατάλληλο για να συντονίσει την πολιτική εθνικής ασφάλειας της χώρας, σε μια ιδιαίτερα τεταμένη φάση για την περιοχή.

Ο διορισμός του έρχεται ενώ οι σχέσεις Ιράν και Ισραήλ βρίσκονται σε οριακό σημείο, με τις δύο πλευρές να κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο αντιπαράθεσης που περιλαμβάνει πυραυλικά πλήγματα και στρατηγικού χαρακτήρα στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς χάραξης της αμυντικής και στρατηγικής πολιτικής του Ιράν. Ο γραμματέας του διαδραματίζει κομβικό ρόλο, τόσο στην παροχή συμβουλών προς τον πρόεδρο όσο και στον συντονισμό μεταξύ στρατιωτικών, κυβερνητικών και πληροφοριακών δομών.

Η επιλογή που δείχνει τη γραμμή της Τεχεράνης

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Ζολκάντρ ερμηνεύεται ως συνέχεια μιας σταθερής επιλογής της ιρανικής ηγεσίας να τοποθετεί σε καίριες θέσεις πρόσωπα με ισχυρό στρατιωτικό και στρατηγικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Λαριτζανί στον Ζολκάντρ ισχύει άμεσα, με την ιρανική προεδρία να επιβεβαιώνει τη νέα τοποθέτηση μέσω επίσημων ανακοινώσεων και κρατικών μέσων.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει τη βούληση της Τεχεράνης να διαχειριστεί τις περιφερειακές κρίσεις μέσω στελεχών με βαθιά γνώση του τομέα της ασφάλειας. Το παρελθόν του Ζολκάντρ, τόσο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης όσο και στη Δικαιοσύνη, θεωρείται πιθανό να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι επόμενες πολιτικές άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

