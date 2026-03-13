Μόλις 13 μηνών και δίνει μάχη με επιθετικό καρκίνο – Έκκληση στήριξης για τη μικρή Μαρία-Χριστίνα

Μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία βρίσκεται η μικρή Μαρία-Χριστίνα, μόλις 13 μηνών, η οποία παλεύει με επιθετικό καρκίνο, την ώρα που η οικογένειά της και άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της δίνουν καθημερινό αγώνα για να στηρίξουν τη θεραπευτική της πορεία. Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Παιδική Χαρά» με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο οργανισμός σημειώνει πως το κοριτσάκι, αντί να κάνει τα πρώτα του βήματα, δίνει μάχη με μια επιθετική ασθένεια, ενώ επισημαίνει ότι η διάγνωση ήρθε ξαφνικά, με καρκίνο στο ποδαράκι και μεταστάσεις σε όλο το σώμα. Στο ίδιο μήνυμα γίνεται λόγος για πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά και για ένα παιδί που παραμένει δυνατός μαχητής και ανταποκρίνεται στη θεραπεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Παιδική Χαρά», η οικογένεια ζει μόνιμα στο εξωτερικό και η διάγνωση έγινε ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, γεγονός που έκανε ακόμη πιο απότομη και σκληρή την ανατροπή στην καθημερινότητά της. Ο οργανισμός απευθύνθηκε δημόσια στον κόσμο ζητώντας στήριξη για το μικρό κορίτσι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, πάντως, η ίδια πηγή ανέφερε ότι η ανάγκη για τη μικρή Μαρία-Χριστίνα έχει πλέον καλυφθεί, καλώντας τον κόσμο να μην προχωρά σε άλλες καταθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε σχετικό κάλεσμα βοήθειας, χρειάζεται προσοχή ώστε να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη εικόνα της υπόθεσης.

