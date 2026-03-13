Μόλις 13 μηνών και δίνει μάχη με επιθετικό καρκίνο – Έκκληση στήριξης για τη μικρή Μαρία-Χριστίνα

Μια σκληρή μάχη για τη ζωή δίνει η 13 μηνών Μαρία-Χριστίνα, που διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου, με τη «Παιδική Χαρά» να απευθύνει δημόσια έκκληση στήριξης. Ο οργανισμός περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τονίζοντας ωστόσο ότι το μικρό κορίτσι ανταποκρίνεται στη θεραπεία του.

Μόλις 13 μηνών και δίνει μάχη με επιθετικό καρκίνο – Έκκληση στήριξης για τη μικρή Μαρία-Χριστίνα
13 Μαρ. 2026 11:49
Pelop News

Μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία βρίσκεται η μικρή Μαρία-Χριστίνα, μόλις 13 μηνών, η οποία παλεύει με επιθετικό καρκίνο, την ώρα που η οικογένειά της και άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της δίνουν καθημερινό αγώνα για να στηρίξουν τη θεραπευτική της πορεία. Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Παιδική Χαρά» με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο οργανισμός σημειώνει πως το κοριτσάκι, αντί να κάνει τα πρώτα του βήματα, δίνει μάχη με μια επιθετική ασθένεια, ενώ επισημαίνει ότι η διάγνωση ήρθε ξαφνικά, με καρκίνο στο ποδαράκι και μεταστάσεις σε όλο το σώμα. Στο ίδιο μήνυμα γίνεται λόγος για πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά και για ένα παιδί που παραμένει δυνατός μαχητής και ανταποκρίνεται στη θεραπεία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Παιδική Χαρά», η οικογένεια ζει μόνιμα στο εξωτερικό και η διάγνωση έγινε ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές, γεγονός που έκανε ακόμη πιο απότομη και σκληρή την ανατροπή στην καθημερινότητά της. Ο οργανισμός απευθύνθηκε δημόσια στον κόσμο ζητώντας στήριξη για το μικρό κορίτσι, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, πάντως, η ίδια πηγή ανέφερε ότι η ανάγκη για τη μικρή Μαρία-Χριστίνα έχει πλέον καλυφθεί, καλώντας τον κόσμο να μην προχωρά σε άλλες καταθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι, πριν δημοσιευθεί οποιοδήποτε σχετικό κάλεσμα βοήθειας, χρειάζεται προσοχή ώστε να αποτυπωθεί η πιο πρόσφατη εικόνα της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ