Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού

Μοναχός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα (3/2/2026) στα διόδια του Λογγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο μοναχός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις μοναχοί εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και στην ασφάλεια του χώρου.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις τραυματίες είναι μέλη μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους.

