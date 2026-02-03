Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού

Στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους

Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού
03 Φεβ. 2026 19:41
Pelop News

Μοναχός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα (3/2/2026) στα διόδια του Λογγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.

«Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο μοναχός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις μοναχοί εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και στην ασφάλεια του χώρου.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι τέσσερις τραυματίες είναι μέλη μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:39 ΗΠΑ: κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln
20:31 Ομόνοια: Εξαφάνιση 14χρονου
20:21 Τα εγκλήματα από το παρελθόν, που ψάχνει η ΕΛΑΣ και το κίνητρο για τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο
20:11 Το μήνυμα του ετεροθαλή αδερφού της Λόρας: «Ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»
20:00 Πάτρα: Οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει διακοπή στο νερό, που και πότε!
19:51 Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και του έκοψε κομμάτι!
19:41 Μοναχός του Αίγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στα διόδια Λογγού
19:21 Είχε δολοφονηθεί και ο θείος του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, πίσω από το έγκλημα η σύζυγός του και ο εραστής της
19:11 Διακίνηση ναρκωτικών και τρεις συλλήψεις νεαρών στο Αιγάλεω
19:00 Αντιπαράθεση για τον Παναχαϊκό Σύλλογο Αγροτών – Τα επιχειρήματα και ο αντίλογος
18:51 Credit Suisse: Εκατοντάδες λογαριασμοί της φέρεται να συνδέονται με το Ναζιστικό καθεστώς
18:41 «Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρουν η μάνα του και η σύντροφός του», τι ζητά ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
18:31 Τρομερός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ
18:25 «Έφαγε» τρία χρόνια φυλακή για απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής!
18:17 Δήμος Καλαβρύτων: Καινούργια ημιφορτηγά ενισχύουν το στόλο του Τμήματος Περιβάλλοντος
18:10 Σοκ, μαθητής μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του!
18:00 Αχαΐα – Ευλογιά προβάτων: SOS για τον Ερύμανθο – Τυροκόμος χτυπάει καμπανάκι μέσω της «Π»
17:51 Αυτός είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία
17:43 Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο
17:33 Δυτική Αχαΐα – Συνάντηση εργασίας Αλεξόπουλο-Αντιδημάρχων: «Προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ