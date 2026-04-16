Μονεμβασιά: Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας, τι να δείτε

Η Μονεμβασιά είναι επισκεψιμη όλο τον χρόνο, αλλά την Ανοιξη, για πολλούς είναι η καλύτερη εποχή

Μονεμβασιά: Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας, τι να δείτε
16 Απρ. 2026 12:30
Pelop News

Την αποκαλούν το «Γιβραλτάρ της Ανατολής» λόγω των μεσαιωνικών τειχών, αλλά και για τα σοκάκια της, που μοιάζουν να είναι σμιλεμένα.
Ο λόγος για την Μονεμβασιά που διαθέτει μια από τις πιο όμορφες καστροπολιτείες της Ελλάδας, η οποία συγκεντρώνει όλο τον χρόνο φανατικούς επισκέπτες.
Το κάστρο, τα πλακόστρωτα στριφογυριστά καλντερίμια, τα χαμάμ, οι κρήνες, τα αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, οι παλιές χαμηλές καμάρες, οι αψίδες και οι δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες συνθέτουν την πιο ενδιαφέρουσα καστροπολιτεία της χώρας, μία καστροπολιτεία που μοιάζει να μην την άγγιξε το πέρασμα του χρόνου.
Θα φτάσετε στη Μονεμβασιά με αυτοκίνητο, το οποίο θα αφήσετε λίγο πριν την πύλη, στον δρόμο που ενώνει το κάστρο με την καινούργια πόλη, καθώς μέσα στην παλιά δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Προετοιμαστείτε για το σχετικό περπάτημα.

Μπαίνοντας στην πόλη, στα αριστερά σας, θα βρείτε το σπίτι του μονεμβασιώτη ποιητή της ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος σε κάποιο ποίημα του τη χαρακτήρισε «πέτρινο καράβι». Ο κεντρικός δρόμος ονομάζεται «Γιάννη Ρίτσου», ενώ στο κοιμητήριο του Κάστρου βρίσκεται και ο τάφος του ποιητή.
Η μαγεία αυτής της καστροπολιτείας είναι μοναδική. Σε συνεπαίρνει να περιδιαβείς στα σοκάκια σε μία πόλη που μοιάζει με σκηνικό, ενώ νομίζεις ότι ξαφνικά θα ξεπροβάλλουν ιππότες.
Η Μονεμβασιά είναι από τους σπάνιους προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα πού λειτουργεί σχεδόν με την ίδια επιτυχία και τους 12 μήνες του χρόνου. Μέσα στο κάστρο θα βρείτε τα πάντα: ξενοδοχεία, ταβέρνες, μαγαζιά, ζαχαροπλαστεία, τράπεζες, καφέ, καταστήματα με σουβενίρ και μικρά σούπερ μάρκετ.

Το κεντρικό καλντερίμι που διατρέχει την πόλη από την είσοδό της μέχρι το ανατολικό μέρος του Κάστρου, συναντιέται με δεκάδες αλλά δρομάκια, με πιο σημαντικό αυτό που διασχίζει την καστροπολιτεία κάθετα, από τη θάλασσα προς την Ανω Πόλη, το Γούλα όπως λέγεται, και συναντώνται στη μεγάλη κεντρική πλατεία με το κανόνι.

Αν αποφασίσετε να ανέβετε στην επάνω πόλη η συγκλονιστική θέα θα σας ανταμείψει. Εκεί ψηλά θα συναντήσετε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, εμβληματικό σημείο για ξεκούραση μετά την ανάβαση, και χάζι στη θέα της πόλης μέχρι τη θάλασσα. Στο καλντερίμι που οδηγεί στην επάνω πόλη, θα συναντήσετε δύο δεξαμενές -τη μεγάλη που είναι γνωστή και ως «κάτεργο» και τη μικρή γνωστή ως «καράβι»- καθώς επίσης μία τουρκική κρήνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Γεωργιάδης για τη Μυρτώ: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, έγιναν όλες οι προσπάθειες»
14:27 Συναγερμός στον Πάρνωνα: Εντοπίστηκαν 95 φόλες σε περιοχή Natura 2000
14:25 Γαλλία: Εκταφή μετά από 35 χρόνια για τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ – Στο «μικροσκόπιο» ο Ντομινίκ Πελικό
14:15 H Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού: Ο Σχοινάς καλεί εσπευσμένα κτηνοτρόφους και τυροκόμους για τον αφθώδη πυρετό
14:07 Πάτρα: Καθαρίστηκε η περιοχή μεταξύ των σχολείων Ανθούπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου
14:02 Συναγερμός στα Φαλάσαρνα: Νεκρός, γυμνός άνδρας εντοπίστηκε σε σπηλιά
13:51 Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο
13:50 Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του – Ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
13:43 Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο
13:38 Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τεράστιο θράσος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Βολές και για Λαζαρίδη
13:33 Προειδοποίηση από τον Δήμο Πατρέων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων έως 15 Ιουνίου
13:22 Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό
13:20 Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα» – Πίεση σε ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας
13:17 Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί το έργο ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου: Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη
13:16 Επανεμφάνιση Καρυστιανού με σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
13:08 Κεφαλονιά: «Έπαιξαν σχέδιο για το παιδί μου» – Σπαρακτικό ξέσπασμα από τον πατέρα της 19χρονης Μυρτώς
13:06 Κρίσιμο διπλό ραντεβού για τον ΝΟΠ
13:04 Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13:00 Αφύλακτο εργοτάξιο της Κανάρη: Αγωγές κατά Δήμου και εργολάβων – Νομικές εξελίξεις μετά τα ατυχήματα
12:59 Πάτρα: Σεμινάριο μονωδίας στην «Πολυφωνική» με την Ειρήνη Καράγιαννη και φινάλε ανοιkτή συναυλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ