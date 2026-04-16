Μονεμβασιά: Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας, τι να δείτε

Την αποκαλούν το «Γιβραλτάρ της Ανατολής» λόγω των μεσαιωνικών τειχών, αλλά και για τα σοκάκια της, που μοιάζουν να είναι σμιλεμένα.

Ο λόγος για την Μονεμβασιά που διαθέτει μια από τις πιο όμορφες καστροπολιτείες της Ελλάδας, η οποία συγκεντρώνει όλο τον χρόνο φανατικούς επισκέπτες.

Το κάστρο, τα πλακόστρωτα στριφογυριστά καλντερίμια, τα χαμάμ, οι κρήνες, τα αρχοντικά πλούσιων εμπόρων, οι παλιές χαμηλές καμάρες, οι αψίδες και οι δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες συνθέτουν την πιο ενδιαφέρουσα καστροπολιτεία της χώρας, μία καστροπολιτεία που μοιάζει να μην την άγγιξε το πέρασμα του χρόνου.

Θα φτάσετε στη Μονεμβασιά με αυτοκίνητο, το οποίο θα αφήσετε λίγο πριν την πύλη, στον δρόμο που ενώνει το κάστρο με την καινούργια πόλη, καθώς μέσα στην παλιά δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Προετοιμαστείτε για το σχετικό περπάτημα.

Μπαίνοντας στην πόλη, στα αριστερά σας, θα βρείτε το σπίτι του μονεμβασιώτη ποιητή της ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος σε κάποιο ποίημα του τη χαρακτήρισε «πέτρινο καράβι». Ο κεντρικός δρόμος ονομάζεται «Γιάννη Ρίτσου», ενώ στο κοιμητήριο του Κάστρου βρίσκεται και ο τάφος του ποιητή.

Η μαγεία αυτής της καστροπολιτείας είναι μοναδική. Σε συνεπαίρνει να περιδιαβείς στα σοκάκια σε μία πόλη που μοιάζει με σκηνικό, ενώ νομίζεις ότι ξαφνικά θα ξεπροβάλλουν ιππότες.

Η Μονεμβασιά είναι από τους σπάνιους προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα πού λειτουργεί σχεδόν με την ίδια επιτυχία και τους 12 μήνες του χρόνου. Μέσα στο κάστρο θα βρείτε τα πάντα: ξενοδοχεία, ταβέρνες, μαγαζιά, ζαχαροπλαστεία, τράπεζες, καφέ, καταστήματα με σουβενίρ και μικρά σούπερ μάρκετ.

Το κεντρικό καλντερίμι που διατρέχει την πόλη από την είσοδό της μέχρι το ανατολικό μέρος του Κάστρου, συναντιέται με δεκάδες αλλά δρομάκια, με πιο σημαντικό αυτό που διασχίζει την καστροπολιτεία κάθετα, από τη θάλασσα προς την Ανω Πόλη, το Γούλα όπως λέγεται, και συναντώνται στη μεγάλη κεντρική πλατεία με το κανόνι.

Αν αποφασίσετε να ανέβετε στην επάνω πόλη η συγκλονιστική θέα θα σας ανταμείψει. Εκεί ψηλά θα συναντήσετε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, εμβληματικό σημείο για ξεκούραση μετά την ανάβαση, και χάζι στη θέα της πόλης μέχρι τη θάλασσα. Στο καλντερίμι που οδηγεί στην επάνω πόλη, θα συναντήσετε δύο δεξαμενές -τη μεγάλη που είναι γνωστή και ως «κάτεργο» και τη μικρή γνωστή ως «καράβι»- καθώς επίσης μία τουρκική κρήνη.

