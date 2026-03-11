Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League

Από την ΚΕΔ γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της προσεχούς αγωνιστικής (25ης) που είναι και η προτελευταία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Και επειδή λείπει το μεγάλο ντέρμπι σε όλα τα ματς ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές.

Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ

Την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στην Τούμπα για τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο Παγκρήτιο τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας.

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό πρώτος διαιτητής θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, Φώτης Πολυχρόνης

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Αργύρης Νταβέλας

Τέταρτος: Άγγελος Μπακογιάννης

VAR: Θανάσης Τζήλος, Δημήτρης Μόσχου

20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Θανάσης Κόλλιας

Τέταρτος: Μελέτης Γιουματζίδης

VAR: Βασίλης Φωτιάς, Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Σπήλιος Οικονόμου

Τέταρτος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος

Τέταρτος: Δημήτρης Μόσχου

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γιώργος Χριστοδούλου

Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, Σπύρος Ζαμπαλάς

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μάτσας

Τέταρτος: Φώτης Πολυχρόνης

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βασίλης Φωτιάς

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



