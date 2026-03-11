Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
Την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στην Τούμπα για τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο Παγκρήτιο τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας
Από την ΚΕΔ γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της προσεχούς αγωνιστικής (25ης) που είναι και η προτελευταία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Και επειδή λείπει το μεγάλο ντέρμπι σε όλα τα ματς ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές.
Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ
Την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στην Τούμπα για τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο Παγκρήτιο τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας.
Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό πρώτος διαιτητής θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Μαρτίου
17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας
Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας
Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος
VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, Φώτης Πολυχρόνης
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Αργύρης Νταβέλας
Τέταρτος: Άγγελος Μπακογιάννης
VAR: Θανάσης Τζήλος, Δημήτρης Μόσχου
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Θανάσης Κόλλιας
Τέταρτος: Μελέτης Γιουματζίδης
VAR: Βασίλης Φωτιάς, Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Σπήλιος Οικονόμου
Τέταρτος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
VAR: Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος
Τέταρτος: Δημήτρης Μόσχου
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γιώργος Χριστοδούλου
Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, Σπύρος Ζαμπαλάς
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μάτσας
Τέταρτος: Φώτης Πολυχρόνης
VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βασίλης Φωτιάς
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News