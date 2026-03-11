Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League

Την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στην Τούμπα για τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο Παγκρήτιο τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας

Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
11 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Από την ΚΕΔ γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της προσεχούς αγωνιστικής (25ης) που είναι και η προτελευταία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Και επειδή λείπει το μεγάλο ντέρμπι σε όλα τα ματς ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές.

Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ

Την αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι θα σφυρίξει ο Άγγελος Ευαγγέλου. Στην Τούμπα για τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βεργέτης, ενώ στο Παγκρήτιο τον αγώνα του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό θα σφυρίξει ο Μιχάλης Ματσούκας.

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό πρώτος διαιτητής θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας
Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας
Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος
VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, Φώτης Πολυχρόνης
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Αργύρης Νταβέλας
Τέταρτος: Άγγελος Μπακογιάννης
VAR: Θανάσης Τζήλος, Δημήτρης Μόσχου
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Θανάσης Κόλλιας
Τέταρτος: Μελέτης Γιουματζίδης
VAR: Βασίλης Φωτιάς, Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά – Βόλος

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Σπήλιος Οικονόμου
Τέταρτος: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
VAR: Τάσος Σιδηρόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος
Τέταρτος: Δημήτρης Μόσχου
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γιώργος Χριστοδούλου
Τέταρτος: Αλέξανδρος Μέγας
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, Σπύρος Ζαμπαλάς
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Παντελής Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Μάτσας
Τέταρτος: Φώτης Πολυχρόνης
VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Βασίλης Φωτιάς

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
14:00 «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη: Ενα ζωντανό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ