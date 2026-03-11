Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερός ο Μπαμ Αντεμπάγιο! Ο άσος των Χιτ έκανε ιστορική επίδοση σημειώνοντας 83 πόντους (13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές) σε 41:54, ενώ παράλληλα είχε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 τάπες και 5 λάθη στο εντός έδρας 150-129 επί των Γουίζαρντς.

Αυτή είναι η 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA μετά τους 100 του Τσάμπερλέιν το 1962. Ο σέντερ της ομάδας του Μαϊάμι ξεπέρασε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ που είχε πετύχει 81 πόντους με τους Λέικερς απέναντι στους Ράπτορς το 2006.

Ο Αντεμπάγιο έγινε ο 11ος διαφορετικός παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει 70+ πόντους, έχοντας προηγηθεί οι Μπράιαντ, Ντόντσιτς, Τόμσον, Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον, Μπέιλορ, Εμπίντ, Μπούκερ.

Όλη η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, με τον Φοντέκιο να έχει 18 σε 22:17 με 3/4 τρίποντα. Ξεχώρισε ο Σαρ με 28 πόντους στην αντίπερα όχθη.

