Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ

Ο σέντερ των Χιτ ξεπέρασε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ που είχε πετύχει 81 πόντους με τους Λέικερς απέναντι στους Ράπτορς το 2006

Τι έκανες ρε Αντεμπάγιο; Ιστορική επίδοση στο ΝΒΑ με 83 πόντους! ΒΙΝΤΕΟ
11 Μαρ. 2026 12:17
Pelop News

Τρομερός ο Μπαμ Αντεμπάγιο! Ο άσος των Χιτ έκανε ιστορική επίδοση σημειώνοντας 83 πόντους (13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές) σε 41:54, ενώ παράλληλα είχε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 τάπες και 5 λάθη στο εντός έδρας 150-129 επί των Γουίζαρντς.

Μυστήριο και ανατροπή θρίλερ ανατροπή με τις 7 Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, ο λόγος που η μία έκανε πίσω και επιστρέψει στο Ιράν

Αυτή είναι η 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA μετά τους 100 του Τσάμπερλέιν το 1962. Ο σέντερ της ομάδας του Μαϊάμι ξεπέρασε τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ που είχε πετύχει 81 πόντους με τους Λέικερς απέναντι στους Ράπτορς το 2006.

Ο Αντεμπάγιο έγινε ο 11ος διαφορετικός παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει 70+ πόντους, έχοντας προηγηθεί οι Μπράιαντ, Ντόντσιτς, Τόμσον, Λίλαρντ, Μίτσελ, Ρόμπινσον, Μπέιλορ, Εμπίντ, Μπούκερ.

Όλη η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, με τον Φοντέκιο να έχει 18 σε 22:17 με 3/4 τρίποντα. Ξεχώρισε ο Σαρ με 28 πόντους στην αντίπερα όχθη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:03 Πάτρα: «100 χρόνια τρέλας» στο Θέατρο Μπάρρυ – Οι θρυλικές μορφές της πόλης ανεβαίνουν στη σκηνή
14:00 «Ημερολόγιο Κατοχής» του Δημητρίου Λάγαρη: Ενα ζωντανό ντοκουμέντο για την Πάτρα της Κατοχής
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ