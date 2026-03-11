Μυστήριο και ανατροπή θρίλερ ανατροπή με τις 7 Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, ο λόγος που η μία έκανε πίσω και επιστρέψει στο Ιράν

Μία νέα τροπή πήρε σήμερα (11/3/2026) τα ξημερώματα η υπόθεση με τις Ιρανές ποδοσφαιρίστριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία μετά το τέλος της παρουσίας της ομάδας στο Asian Cup, καθώς, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, η μια από τις επτά που έκαναν την κίνηση αυτή πήρε πίσω την απόφασή της και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν.

Όπως είπε, μάλιστα, ο Μπερκ, η Ιρανή που άλλαξε γνώμη αποκάλυψε στις ιρανικές αρχές τον χώρο που κρυβόντουσαν οι συναθλήτριές της με αποτέλεσμα αυτές να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τελευταίες Ιρανές που είχαν ζητήσει άσυλο – μετά τις πέντε πρώτες – ήταν μια ποδοσφαιρίστρια και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου με τον Μπερκ να δημοσιεύει φωτογραφίες τους.

Two people, one player and one member of the support team asked to stay in Australia & I signed the paperwork for them to be issued with humanitarian visas which were processed overnight. — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Μιλώντας στη Βουλή ο Μπερκ είπε ότι «μίλησε με μερικές από τις συμπαίκτριές της που είχαν φύγει και άλλαξε γνώμη. Στην Αυστραλία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη. Σεβόμαστε το πλαίσιο στο οποίο πήρε αυτή την απόφαση».

Εξήγησε, επίσης, ότι η γυναίκα που ζήτησε άσυλο επικοινώνησε με αξιωματούχους της ιρανικής πρεσβείας, οι οποίοι την παρέλαβαν από το ξενοδοχείο όπου διέμενε μαζί με τα άλλα μέλη της αποστολής που είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Αυστραλία. «Ως αποτέλεσμα αυτού, η ιρανική πρεσβεία γνώριζε πλέον την τοποθεσία όπου βρίσκονταν όλοι. Έδωσα αμέσως εντολή να μετακινηθούν οι γυναίκες, και αυτό έχει ήδη γίνει» είπε ο Μπέρκ. Πρόσθεσε, δε, ότι οι αξιωματούχοι μίλησαν με τη γυναίκα που άλλαξε γνώμη για να «βεβαιωθούν ότι ήταν δική της απόφαση» και ότι «της έκαναν όλες τις ερωτήσεις που θα θέλατε να της κάνουν».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία έγραψε ότι το Ιράν θα υποδεχτεί την ομάδα με «ανοιχτές αγκάλες». Στην ίδια ανάρτηση είχε κατηγορήσει την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «κρατά όμηρους τους αθλητές μας» και είχε διαβεβαιώσει τις ποδοσφαιρίστριες «μην ανησυχείτε, το Ιράν σας περιμένει»

They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them? The audacity and hypocrisy are staggering. To Iran’s Women’s football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου»

Mέλη της ιρανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας εγκατέλειψαν την Αυστραλία και ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής προς μία εμπόλεμη ζώνη και ένα αβέβαιο μέλλον. Στις τελευταίες στιγμές τους στην μακρινή ήπειρο δεν έλειψαν τα δάκρυα και η συγκίνηση, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως μία ακόμη παίκτρια αποφάσισε τελευταία στιγμή πριν την επιβίβαση να μην ακολουθήσει τις πέντε που έλαβαν άσυλο.

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για να επιβιβαστούν στην πτήση με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα Sydney Morning Herald με αρκετές γυναίκες που δεν κατονομάστηκαν να επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα: πώς θέλουν να επιστρέψουν σπίτι στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία γυναίκα απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν το Ιράν ήταν ασφαλές, η νεαρή γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου», απάντησε.

Δύο άλλες γυναίκες είπαν ότι είχαν μιλήσει με τις οικογένειές τους. Όταν ρωτήθηκαν για τις διακοπές ρεύματος στο Ιράν, μια κοπέλα σήκωσε τους ώμους. Μια άλλη άρχισε να μιλάει, αλλά μετά απευθύνθηκε σε έναν συνοδό, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο μήνυμα: «Είναι χαρούμενες που θα δουν τις οικογένειές τους».

Ωστόσο, όπως σημειώνει η αυστραλιανή εφημερίδα, η γλώσσα του σώματος ορισμένων μελών της ομάδας έδειχνε κάτι διαφορετικό. Οι τελευταίες γυναίκες που επιβιβάστηκαν το έκαναν με δάκρυα στα μάτια. Μία γυναίκα έλειπε, ενώ μια άλλη κάθισε στο κάθισμα, αρνούμενη να φύγει.

Γύρω από τις παίκτριες ήταν αστυνομικοί της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μάλιστα, αρνήθηκαν να ελέγξουν αν μία γυναίκα είχε δραπετεύσει. Στο μεταξύ, πέντε παίκτριες της ομάδας είχαν ήδη αποφασίσει να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά από κρυφές συναντήσεις.

Οι συνοδοί των υπόλοιπων παικτριών απέφυγαν τους διαδηλωτές, καθώς η ομάδα έφευγε από το ξενοδοχείο της στο Γκολντ Κόουστ και μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο πριν πετάξει για το Σίδνεϊ. Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο στο οποίο φαίνεται μία παίκτρια με σκυμμένο το κεφάλι ενώ μία άλλη την τραβά από το χέρι για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.

Το μήνυμα του κυβερνήτη της πτήσης και οι ευχές

Η Κόρτνι, επιβάτης της πτήσης από το Γκολντ Κόαστ προς το Σίδνεϊ, είπε ότι οι παίκτριες επιβιβάστηκαν πρώτες στην πτήση της Qantas. Είπε στη Daily Mail ότι πολλοί επιβάτες συγκινήθηκαν από την «όμορφη ατμόσφαιρα» της πτήσης, που δημιουργήθηκε εν μέρει από τον συγκινητικό φόρο τιμής του κυβερνήτη προς τις παίκτριες.

«Ο κυβερνήτης έκανε μια πολύ όμορφη ανακοίνωση για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και για την τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο», είπε η Κόρτνι με δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Η ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο ήταν πολύ ωραία, όλοι χειροκρότησαν τον πιλότο και όλοι ήταν ευγενικοί και πραγματικά υπέροχοι», ανέφερε. Οι παίκτριες «διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έμειναν ενωμένες» στις πρώτες σειρές των οικονομικών θέσεων. «Εγώ τους είπα (στις παίκτριες): “Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη ζωή σας”», είπε η Κόρτνι.

Από το Σίδνεϊ και το σήμα SOS στον πόλεμο

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, αποβιβάστηκαν από την πτήση εσωτερικού και επιβιβάστηκαν σε ιδιωτικό λεωφορείο για να μεταφερθούν στον διεθνή τερματικό σταθμό. Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε και ένα βίντεο που δείχνει καθαρά τις γυναίκες να στέλνουν σήμα SOS με τον φακό του κινητού τους όσο ήταν στο λεωφορείο στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.

Υπήρξε μια καθυστέρηση όταν η ομάδα πέρασε από το συνοριακό έλεγχο, λόγω της πιθανότητας ότι και άλλες παίκτριες είχαν επιλέξει να μείνουν στην Αυστραλία. Ένας αξιωματικός πήρε μια στοίβα διαβατηρίων σε ένα παρακείμενο δωμάτιο, καθώς δύο από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες πέρασαν από τις πύλες και οι παίκτριες παρέμειναν πίσω για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μία παίκτρια απομακρύνθηκε από τις άλλες από τους αξιωματικούς, αλλά τελικά επέστρεψε. Οι γυναίκες, πάντα συνοδευόμενες, περιφέρονταν στα καταστήματα και έστελναν μηνύματα ενώ περίμεναν την πτήση της επιστροφής προς την εμπόλεμη ζώνη…

Συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί -οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες- περίμεναν μαζί με την ομάδα την πτήση τους για το εξωτερικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



