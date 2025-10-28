«Μόνο να ζήσει το μωρό μας»: Συγκλονιστική μάχη στη ΜΕΘ Λάρισας για το βρέφος που κάηκε με λάδι

Συγκλονίζει το ατύχημα σε χωριό της Καρδίτσας, όπου ένα βρέφος ενάμιση έτους υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Λάρισας, έχοντας δώσει ήδη μάχη για τη ζωή του, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς οι γιατροί και η οικογένειά του.

Το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που η μητέρα του παιδιού είχε μόλις τελειώσει το μαγείρεμα. Το βρέφος διέλαθε της προσοχής της, πλησίασε την κουζίνα και άρπαξε το τηγάνι με το καυτό λάδι, το οποίο αναποδογύρισε, περιλούζοντάς το από την κορυφή έως τα πόδια. Η μητέρα, στην προσπάθειά της να αποτρέψει το συμβάν, τραυματίστηκε στα χέρια, ωστόσο το μωρό υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το διασωληνώσουν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε παιδοαναισθησιολόγος στη μονάδα. Οι δύο από τους τέσσερις γιατρούς που συμμετείχαν στη διάσωση, συνόδευσαν το παιδί με ασθενοφόρο μέχρι τη Λάρισα, όπου νοσηλεύεται από τότε στη ΜΕΘ Παίδων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βρέφος υπέστη και ανακοπή τις πρώτες ώρες της νοσηλείας του, αλλά οι γιατροί το επανέφεραν άμεσα. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ όταν μπορέσει να μετακινηθεί, αναμένεται να διακομιστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων στην Αθήνα.

Το παιδί έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, θώρακα, λαιμό και ωμοπλάτη, και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις στο μέλλον.

Η θεία του μωρού, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε το ατύχημα ως καθαρά τυχαίο περιστατικό: «Ήταν καθαρό ατύχημα. Εμείς όλοι παρακαλάμε να γίνει καλά το μωράκι, να αποσωληνωθεί, να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάστασή του. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι μωράκι, είμαστε όλοι σε αγωνία. Στο μέλλον θα χρειαστεί πλαστικές επεμβάσεις, αλλά το μόνο που μας νοιάζει τώρα είναι να ζήσει».

Το μικρό παιδί συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Λάρισα, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του και την οικογένεια να ζει δραματικές στιγμές αναμονής και ελπίδας.





