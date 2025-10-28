«Μόνο να ζήσει το μωρό μας»: Συγκλονιστική μάχη στη ΜΕΘ Λάρισας για το βρέφος που κάηκε με λάδι

Στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Λάρισας συνεχίζεται η μάχη των γιατρών – Το μωρό υπέστη σοβαρά εγκαύματα και ανακοπή, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε προσπαθώντας να το σώσει.

«Μόνο να ζήσει το μωρό μας»: Συγκλονιστική μάχη στη ΜΕΘ Λάρισας για το βρέφος που κάηκε με λάδι
28 Οκτ. 2025 11:47
Pelop News

Συγκλονίζει το ατύχημα σε χωριό της Καρδίτσας, όπου ένα βρέφος ενάμιση έτους υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Λάρισας, έχοντας δώσει ήδη μάχη για τη ζωή του, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς οι γιατροί και η οικογένειά του.

Το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που η μητέρα του παιδιού είχε μόλις τελειώσει το μαγείρεμα. Το βρέφος διέλαθε της προσοχής της, πλησίασε την κουζίνα και άρπαξε το τηγάνι με το καυτό λάδι, το οποίο αναποδογύρισε, περιλούζοντάς το από την κορυφή έως τα πόδια. Η μητέρα, στην προσπάθειά της να αποτρέψει το συμβάν, τραυματίστηκε στα χέρια, ωστόσο το μωρό υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το διασωληνώσουν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε παιδοαναισθησιολόγος στη μονάδα. Οι δύο από τους τέσσερις γιατρούς που συμμετείχαν στη διάσωση, συνόδευσαν το παιδί με ασθενοφόρο μέχρι τη Λάρισα, όπου νοσηλεύεται από τότε στη ΜΕΘ Παίδων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το βρέφος υπέστη και ανακοπή τις πρώτες ώρες της νοσηλείας του, αλλά οι γιατροί το επανέφεραν άμεσα. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ όταν μπορέσει να μετακινηθεί, αναμένεται να διακομιστεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων στην Αθήνα.

Το παιδί έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, θώρακα, λαιμό και ωμοπλάτη, και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί πολλαπλές πλαστικές επεμβάσεις στο μέλλον.

Η θεία του μωρού, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε το ατύχημα ως καθαρά τυχαίο περιστατικό: «Ήταν καθαρό ατύχημα. Εμείς όλοι παρακαλάμε να γίνει καλά το μωράκι, να αποσωληνωθεί, να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάστασή του. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι μωράκι, είμαστε όλοι σε αγωνία. Στο μέλλον θα χρειαστεί πλαστικές επεμβάσεις, αλλά το μόνο που μας νοιάζει τώρα είναι να ζήσει».

Το μικρό παιδί συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Λάρισα, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του και την οικογένεια να ζει δραματικές στιγμές αναμονής και ελπίδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:26 Αγρίνιο: Συνελήφθησαν πατέρας και ανήλικος για απόπειρα κλοπής ελαιοκάρπου
14:16 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
14:07 Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα
14:01 «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 Viper
13:52 Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις
13:51 Συγκίνηση στη Γαύδο: Οι κάτοικοι παρέλασαν κρατώντας τη σημαία
13:48 Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ
13:43 Λουλούδια για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
13:36 Έδεσσα: Μαθητές χάρισαν τα μαλλιά τους σε παιδιά με καρκίνο – Η πιο όμορφη πράξη αγάπης της χρονιάς ΒΙΝΤΕΟ
13:31 Οταν ο Πατρινός Κώστας Μπακογιάννης θυμόταν την πρώτη μέρα του πολέμου το 1940
13:28 117 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη με δύο λέμβους – Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά
13:21 Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι
13:13 Γλυφάδα: Άστεγος επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη – 18 φορές δραπέτης από ψυχιατρεία, στη ΜΕΘ η γυναίκα
13:10 Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη: Ελληνοκυπριακή συνεργασία και κοινά σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE της Ε.Ε.
13:02 Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την 28η Οκτωβρίου με φωτογραφία του Γιάννη Τσαρούχη από το Αλβανικό Μέτωπο
13:00 Αιγιάλεια: Ομαδικά πυρά για τα δημοτικά τέλη – Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής αρχή
12:57 Τα Mirage «έσκισαν» τον ουρανό της Τανάγρας: Εντυπωσιακές εικόνες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ΒΙΝΤΕΟ
12:51 Βία πίσω από τις κλειστές πόρτες ξενοδοχείου στη Χερσόνησο: Σύλληψη 24χρονου για ξυλοδαρμό της συντρόφου του
12:45 Πάτρα 1940: Μια πόλη κάτω από βομβαρδισμούς – Αγγελίες για αγνοούμενους, γάμοι σε καταφύγια και απαγόρευση κυκλοφορίας
12:39 Κωστής Χατζηδάκης: «Ο πατέρας μου τραυματίστηκε στη Βόρειο Ήπειρο – Κάθε 28η Οκτωβρίου με γεμίζει περηφάνια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ