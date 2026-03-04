Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μόργκαν Φρίμαν, προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από τη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη
04 Μαρ. 2026 20:53
Pelop News

Μέσω της νομικής οδού ο  Μόργκαν Φρίμαν προσπαθεί να προστατεύσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός όπως δήλωσε στην εκπομπή CBS Mornings, κάνει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της χαρακτηριστικής φωνής του, την οποία έχτισε με εκπαίδευση και σπουδές φωνητικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ρωτήθηκε ευθέως για τη χρήση AI στην αναπαραγωγή φωνών και μορφών ηθοποιών. Η απάντησή του ήταν σαφής και ξεκάθαρη: «Έχω βάλει δικηγόρους».

Δείτε το βίντεο από τη συνέντεξή του

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι οι δικηγόροι του εργάζονται ήδη εργάζονται με στόχο να περιοριστεί η χρήση της φωνής του, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της.

Σχετικά με τον ιδιαίτερο τόνο της φωνής του, ο Φρίμαν τόνισε ότι δεν είναι φυσικός, αλλά αποτέλεσμα εκπαίδευσης: «Πήγα σε σχολή και σπούδασα φωνητική και απαγγελία», είπε, εξηγώντας ότι η φωνή του είναι προϊόν μελέτης και πρακτικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:40 «Σ΄ αγαπάμε», η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια για τα γενέθλιά του γιου τους Μπρούκλιν
22:31 Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
22:31 Τζον Πουλακίδας: Το βιογραφικό του «λέει» πολλά, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς, ΒΙΝΤΕΟ
22:27 «Η υπομονή έχει και όρια» το μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:11 Super League: Τριπλή ισοβαθμία, αλλά πρώτος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 4-1 την Κηφισιά
22:00 Σοκ στην Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται ότι δολοφόνησε 5 ηλικιωμένες
21:54 Εξομολόγηση Μπισμπίκη: Πέρασα ένα κοµµάτι σκληρής αλητείας. Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο
21:45 «Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων», επιμένει ο Κουτσούμπας
21:38 Νέφος σαχαριανής σκόνης σαρώνει τη Μεσόγειο – Προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα σε όλη την Ευρώπη
21:37 Κάρυστος: Πρόβατο έπεσε σε πηγάδι και στήθηκε επιχείρηση για να σωθεί! ΦΩΤΟ
21:28 Φάρσα σε Παχλαβί: Ρώσοι του παρουσιάστηκαν σαν αντιπρόσωποι του Μερτς, ο ένας λεγόταν «Αδόλφος»!
21:17 Αλλάζουν τα δεδομένα, Λευκός Οίκος: Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό! ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»
20:53 Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη
20:50 Μαζικά SMS από την Πολιτική Άμυνα Κύπρου: Παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας
20:40 Ο Τραμπ και η χερσαία εισβολή στο Ιράν, όλα τα σενάρια για την επόμενη φάση του πολέμου
20:38 Ανετη πρόκριση για το Πάτραι στα ημιτελικά του Κυπέλλου
20:31 Μελέτη: Γιατί οι καπνιστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα
20:21 Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, η βαθμολογία της Super League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ