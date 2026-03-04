Μόργκαν Φρίμαν: προσέλαβε δικηγόρο για να περιορίσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μέσω της νομικής οδού ο Μόργκαν Φρίμαν προσπαθεί να προστατεύσει τη χρήση της φωνής του από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός όπως δήλωσε στην εκπομπή CBS Mornings, κάνει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της χαρακτηριστικής φωνής του, την οποία έχτισε με εκπαίδευση και σπουδές φωνητικής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ρωτήθηκε ευθέως για τη χρήση AI στην αναπαραγωγή φωνών και μορφών ηθοποιών. Η απάντησή του ήταν σαφής και ξεκάθαρη: «Έχω βάλει δικηγόρους».

Δείτε το βίντεο από τη συνέντεξή του

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι οι δικηγόροι του εργάζονται ήδη εργάζονται με στόχο να περιοριστεί η χρήση της φωνής του, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της.

Σχετικά με τον ιδιαίτερο τόνο της φωνής του, ο Φρίμαν τόνισε ότι δεν είναι φυσικός, αλλά αποτέλεσμα εκπαίδευσης: «Πήγα σε σχολή και σπούδασα φωνητική και απαγγελία», είπε, εξηγώντας ότι η φωνή του είναι προϊόν μελέτης και πρακτικής.

