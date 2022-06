Motor Oil: Σε συμφωνία για την πώληση του 50% του Alpha - Πόσο θα...«κοστίσει»

Bronze award & 2 αστέρια ποιότητας για το Bitteráneo Mediterranean Arbaroriza Bitters!

Το Bitteráneo Mediterranean Arbaroriza Bitters απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Νέο Προϊόν», δύο Αστέρια Ποιότητας και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Athens Fine Food Awards (AFFA) by Expotrof» BEST AFFA NEW PRODUCT 2022 (BRONZE)