Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο γιος του ανώτατου ηγέτη που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος στο Ιράν

Στο προσκήνιο των εξελίξεων στο Ιράν βρίσκεται ξανά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης τον αναφέρουν ως πιθανό διάδοχο στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, ωστόσο ισραηλινά και δυτικά μέσα μεταδίδουν ότι ο 56χρονος σκληροπυρηνικός κληρικός θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για να αναλάβει τη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει θέσει ποτέ υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ούτε έχει συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, εδώ και δεκαετίες θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή προσωπικότητα στον στενό κύκλο εξουσίας γύρω από τον πατέρα του, διατηρώντας στενές σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Τα τελευταία χρόνια, το όνομά του αναφέρεται συχνά ως πιθανός διάδοχος, κάτι που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη συνέχιση της κυριαρχίας των πιο σκληροπυρηνικών τάσεων στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις προοπτικές διαλόγου ή διαπραγματεύσεων της Τεχεράνης με τη Δύση.

Το προφίλ

Παρά την επιρροή του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει διατηρήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ. Σπάνια εμφανίζεται δημόσια, δεν πραγματοποιεί πολιτικές ομιλίες ούτε παραδίδει συχνά θρησκευτικά κηρύγματα, με αποτέλεσμα πολλοί Ιρανοί να μην έχουν ακούσει καν τη φωνή του.

Η πιθανή ανάδειξή του στην ηγεσία θα μπορούσε να δημιουργήσει συζητήσεις για μια μορφή πολιτικής «δυναστείας» στο Ιράν, κάτι που θα παρέπεμπε στο καθεστώς των Παχλεβί πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Εδώ και χρόνια, πολιτικοί αντίπαλοι εντός και εκτός Ιράν έχουν συνδέσει το όνομά του με τη σκληρή καταστολή διαδηλώσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Πράσινου Κινήματος του 2009, που ξέσπασε μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές και την επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, φέρεται να είχε στενές σχέσεις με την παραστρατιωτική οργάνωση Basij, η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στην καταστολή διαδηλώσεων.

Η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη

Σύμφωνα με το ιρανικό Σύνταγμα, η επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη γίνεται από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα σώμα 88 κληρικών. Μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση, τη διακυβέρνηση μπορεί να ασκεί προσωρινό συμβούλιο που απαρτίζεται από κορυφαίους αξιωματούχους του κράτους.

Οι εξελίξεις στη χώρα παραμένουν αβέβαιες, καθώς η διαδικασία διαδοχής αναμένεται να καθορίσει την επόμενη ημέρα για το πολιτικό σύστημα του Ιράν.

