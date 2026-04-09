Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας

Το Ιράν στέλνει νέο ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, να προχωρά σε έντονες και επιθετικές δηλώσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη εμφανίζεται να θεωρεί εαυτήν νικήτρια από τις πρόσφατες συγκρούσεις, ενώ προειδοποιεί για νέες κινήσεις στην περιοχή.

Στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη του ρόλου του, ο Χαμενεΐ είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν θα αφήσει ατιμώρητους τους επιτιθέμενους και είχε απευθύνει προειδοποίηση προς τα κράτη του Κόλπου σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ. Στο νέο του μήνυμα, καλεί τους γείτονες να επιλέξουν «τη σωστή πλευρά» και επαναλαμβάνει τη βούληση της Τεχεράνης να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά και «το τίμημα αίματος» των μαρτύρων.

Συγκεκριμένα, ο Χαμενεΐ δήλωσε:

«Εσείς, το ηρωικό έθνος του Ιράν, υπήρξατε οι αποφασιστικοί νικητές αυτής της μάχης.

Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην αυγή του να γίνει μια μεγάλη δύναμη.

Δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες επιτιθέμενους που επιτέθηκαν στη χώρα μας.

Θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας.

Προς τους νότιους γείτονές μας: είστε μάρτυρες ενός θαύματος – δείτε το σωστά και σταθείτε στη σωστή πλευρά.

Να είστε καχύποπτοι απέναντι στις ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων.

Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.»

Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα υγείας του ανώτατου ηγέτη. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, διαβεβαίωσε ότι ο Χαμενεΐ «είναι καλά στην υγεία του, βρίσκεται στο γραφείο του και έχει πλήρη έλεγχο των υποθέσεων».

Όπως εξήγησε, οι περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις του οφείλονται στην «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» και σε πιθανές απειλές κατά της ζωής του. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κατηγορώντας τους για παραβίαση διεθνών νόμων και για ενδεχόμενη απειλή κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Η απάντηση της Τεχεράνης έρχεται μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα, όπως των Times, που ανέφεραν ότι ο Χαμενεΐ υποβαλλόταν σε ιατρική παρακολούθηση και δεν συμμετείχε ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Η ιρανική κυβέρνηση τονίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν καμία βάση και ότι ο ανώτατος ηγέτης συνεχίζει κανονικά να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του και να διαχειρίζεται προσωπικά τις κρατικές υποθέσεις.

Η σκληρή ρητορική Χαμενεΐ εντείνει τις εντάσεις στην περιοχή, υπενθυμίζοντας ότι η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και ότι η Τεχεράνη θέλει να επιβάλλει τη βούλησή της, είτε μέσω στρατηγικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ, είτε με αυστηρές προειδοποιήσεις προς γείτονες και διεθνείς δρώντες.

