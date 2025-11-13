«Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς

«Προσπαθούσα να τον κρατήσω ξύπνιο, του έλεγα “όχι, δεν θα φύγεις”…», περιγράφει ο άνδρας που έτρεξε πρώτος να βοηθήσει τον 40χρονο κρεοπώλη. Ο Νίκος Θεοδωρίδης τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν την ώρα που καθάριζε κρέας στο μαγαζί του, το μαχαίρι γλίστρησε και καρφώθηκε στη μηριαία αρτηρία, κόβοντάς τη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία κατοίκου που βρέθηκε αμέσως στο σημείο, όλα συνέβησαν αστραπιαία. «Καθάριζε κρέας, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το μαχαίρι του ξέφυγε και τον χτύπησε πολύ άσχημα. Δύο αρτηρίες του έκοψε…», λέει ο μάρτυρας, που έσπευσε στο κρεοπωλείο ύστερα από τις φωνές του γείτονα.

«Όταν μπήκα μέσα, είχε ήδη χάσει πολύ αίμα. Ένας άλλος προσπαθούσε με ένα πανί να σταματήσει την αιμορραγία. Το παλικάρι είχε ζαλιστεί… δεν ήταν καλά. Του μιλούσα, του έλεγα “κράτα λίγο ακόμα”, κι εκείνος μου είπε μόνο “φεύγω…”», ανέφερε συγκινημένος.

Το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και μετέφερε τον 40χρονο αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Η τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου θρηνεί έναν άνθρωπο αγαπητό και χαμογελαστό. «Ήταν πάντα με καλή διάθεση, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Χάσαμε το καλύτερο παιδί», λένε οι κάτοικοι, αφήνοντας λουλούδια έξω από το κρεοπωλείο όπου κόπηκε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του.

