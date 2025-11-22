«Μου ’φαγαν την Ειρήνη»: Μήνυση του πατέρα και νέα ερωτήματα για τον θάνατο της 13χρονης στο ειδικό σχολείο του Πειραιά

Το πρωτοφανές περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε μια 13χρονη μαθήτρια με κινητικές δυσκολίες στο ειδικό σχολείο του Πειραιά έχει πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων αλλά και μια ενδελεχή έρευνα των αρχών. Παρά τις άμεσες προσπάθειες εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, ιατρών και διασωστών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο πατέρας της προχώρησε σε μήνυση, ενώ ταυτόχρονα οργανώσεις γονέων κάνουν λόγο για υποστελέχωση, την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει πλήρη εικόνα του προσωπικού του σχολείου, απορρίπτοντας τις καταγγελίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, πνίγηκε από το τοστ που έτρωγε. Παρά το ότι το φαγητό είχε κοπεί σε μικρά κομμάτια, όπως ανέφεραν εκπαιδευτικοί, η 13χρονη παρουσίασε σημάδια πνιγμού και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Οι καθηγητές και η νοσηλεύτρια προσπάθησαν άμεσα να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως μετά έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παράλληλα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και οι μαρτυρίες από την προσπάθεια διάσωσης. Αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ φαίνεται σε βίντεο να κινείται ανάποδα σε δρόμο για να φτάσει γρηγορότερα στο σχολείο, ενώ το ασθενοφόρο και οι διασώστες έσπευσαν κάτω από ασφυκτική πίεση χρόνου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το παιδί «έβγαζε συνεχώς τροφή» παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες διάνοιξης αεραγωγού.

Την ένταση και τον πόνο αποτυπώνουν και οι αντιδράσεις συγγενών. Η γιαγιά της 13χρονης περιέγραψε σε μέσα ενημέρωσης την τηλεφωνική συνομιλία με τον πατέρα της μαθήτριας: «Μου ’φαγαν την Ειρήνη», ούρλιαζε, μην μπορώντας να πιστέψει ότι το παιδί του πνίγηκε μέσα στο σχολείο.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν, ενώ καρδιολόγος και νοσηλεύτρια από κοντινό κέντρο υγείας έσπευσαν με απινιδωτή στο σημείο. Όπως ανέφερε η καρδιολόγος, η 13χρονη ήταν ήδη σε ανακοπή όταν έφτασε: «Έκανα συμπιέσεις και ακολούθησα το πρωτόκολλο. Στο νοσοκομείο παλέψαμε για 30 λεπτά, αλλά δεν επανερχόταν».

Παράλληλα, εντείνεται ο δημόσιος διάλογος για τη στελέχωση του σχολείου. Η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής, υποστήριξε ότι ελλείψεις προσωπικού και απουσία απινιδωτή ίσως να δυσχέραναν τις προσπάθειες διάσωσης: «Αν υπήρχε περισσότερο στελεχικό δυναμικό και απινιδωτής, ίσως η κατάληξη να ήταν διαφορετική».

Ανησυχία εκφράζουν και γονείς άλλων μαθητών. Μητέρα συμμαθητή της 13χρονης δήλωσε ότι το παιδί της έχει υποστεί σοκ και θέτει θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στη σχολική μονάδα.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας. Με ανάρτησή της, η υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και παράλληλα απάντησε στα δημοσιεύματα περί υποστελέχωσης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σύνθεση του προσωπικού του σχολείου.

Όπως αναφέρει, το σχολείο «είναι πλήρως στελεχωμένο», με 25 εκπαιδευτικούς και μέλη ειδικού και βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν 30 μαθητές σε 7 τμήματα. Στο σχολείο υπηρετούν δάσκαλοι ειδικής αγωγής, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγοι, κοινωνικός λειτουργός, γυμναστής ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

«Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν», ανέφερε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα και ότι το σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάθεση της μήνυσης από τον πατέρα να ανοίγει νέο κύκλο καταθέσεων και εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

