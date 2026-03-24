«Μου κόστισε πολύ», οργισμένος ο Jay-Z για την υπόθεση βιασμού ανήλικης

24 Μαρ. 2026 22:45
Pelop News

Οργισμένος και συντετριμμένος δήλωσε πως αισθάνθηκε ο Jay-Z εξαιτίας της καταγγελίας που κατατέθηκε σε βάρος του το 2025 για βιασμό.

Ο 56χρονος ράπερ παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό GQ, στο πλαίσιο επετειακής φωτογράφισης για τα 30 χρόνια παρουσίας του στη μουσική, και αναφέρθηκε στην αγωγή που είχε κατατεθεί σε βάρος του, έναν χρόνο πριν, από γυναίκα από την Αλαμπάμα, η οποία με το ψευδώνυμο Jane Doe υποστήριξε ότι ο ίδιος την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13 ετών, μαζί με τον Sean Diddy Combs. Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε πάρτι μετά τα MTV Music Awards τον Σεπτέμβριο του 2000, κατηγορίες που και οι δύο αρνήθηκαν.

Στη συνέντευξή του, ο Jay-Z μίλησε για τις επιπτώσεις της υπόθεσης στη ζωή του: «Ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ήμουν συντετριμμένος. Χαίρομαι που το αντιμετωπίσαμε άμεσα για να το αφήσουμε πίσω μας. Πραγματικά, με συνέτριψε ό,τι συνέβη», είπε και πρόσθεσε: «Όλη αυτή η υπόθεση μου κόστισε πολύ. Ήμουν θυμωμένος. Είχα καιρό να θυμώσω τόσο πολύ, ήταν ένας ανεξέλεγκτος θυμός. Δεν επιρρίπτεις κάτι τέτοιο σε κάποιον. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είσαι απολύτως βέβαιος».

Ο ράπερ συμπλήρωσε ακόμη: «Το πήρα πολύ βαριά. Ήξερα ότι θα το ξεπεράσουμε, γιατί, πρώτα απ’ όλα, δεν είναι αλήθεια. Και η αλήθεια, στο τέλος της ημέρας, υπερισχύει».

Η υπόθεση απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, με τον καλλιτέχνη να δηλώνει τότε: «Σήμερα είναι μια νίκη. Οι αβάσιμες, φανταστικές και εξοργιστικές κατηγορίες απορρίφθηκαν. Αυτή η αγωγή δεν είχε βάση και δεν οδηγούσε πουθενά».

Μετά την απόρριψη της αγωγής, ο Jay-Z κατέθεσε δική του αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι «ενεργούσαν χωρίς ηθικούς φραγμούς, με κίνητρο την απληστία, αγνοώντας την αλήθεια και τις βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Η Jane Doe απάντησε ζητώντας από το δικαστήριο την απόρριψη της αγωγής σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν θεμελιώνεται νομικά, ενώ ανέφερε ότι οι δηλώσεις της καλύπτονται από τον νόμο.

