Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει

Ο τραγουδιστής σε βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανιζόταν εκνευρισμένος με τους συνεργάτες του, φωνάζοντας στα μέλη της ορχήστρας του και φτύνοντας προς το μέρος τους.

11 Δεκ. 2025 23:36
Pelop News

Το ξέσπασμα του Βαλάντη στους μουσικούς του καταδίκασε ο Άρης Μουγκοπέτρος με μια ανάρτηση στα social media.

Ο τραγουδιστής σε βίντεο που κυκλοφόρησε εμφανιζόταν εκνευρισμένος με τους συνεργάτες του, φωνάζοντας στα μέλη της ορχήστρας του και φτύνοντας προς το μέρος τους.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου υποστήριξε ότι οι μουσικοί είναι οι «αφανείς ήρωες» που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εμφάνιση ενός τραγουδιστή πάνω στη σκηνή. Παράλληλα, επισήμανε ότι σε σχέση με όσα ο ίδιος και άλλοι συνάδελφοί του έχουν υποστεί, ακόμη και το φτύσιμο είναι «πολύ λίγο», τονίζοντας πως ο χώρος του λαϊκού τραγουδιού είναι από τους πιο σκληρούς.

Πιο αναλυτικά έγραψε: «Ο Βαλάντης έφτυσε τους μουσικούς του και σωστά κάνατε και το προβάλατε. Οι μουσικοί μας, οι περισσότεροι, είναι ψυχούλες και στην κυριολεξία είναι οι αφανείς ήρωες και ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα και το σημαντικότερο, τις πιο πολλές φορές, με ένα “ψευτονυχτόκαμμα” της πείνας».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε ότι έχει δεχτεί πολύ πιο άσχημες συμπεριφορές από την κίνηση του Βαλάντη να φτύσει τους μουσικούς του. «Εάν μπείτε στον κόπο και διαβάσετε λίγο από το βιβλίο μου, θα καταλάβετε ότι μέχρι και το φτύσιμο είναι πολύ πολύ λίγο μπροστά σε όλα αυτά που έχω περάσει εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοί μου, που δεν μπορεί να τους δοθεί τόσο εύκολα το βήμα και να πουν τι πραγματικά συμβαίνει» σημείωσε.

Κλείνοντας ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο για έναν μουσικό να μιλήσει για κακοποιητικές συμπεριφορές, αφού ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι τόσο προβεβλημένος όσο του θεάτρου: «Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό να βγει προς τα έξω, γιατί ο κύκλος μας δεν είναι τόσο γνωστός όσο πχ. του θεάτρου. Και εννοείται ότι δεν το λέω για να στοχοποιήσω το χώρο του θεάτρου, που σέβομαι και θαυμάζω απεριόριστα. Το λέω γιατί μπορεί ο δικός μας ο χώρος να μην είναι τόσο γνωστός, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τους χειρότερους. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι δεν είναι όλα μαύρο και υπάρχουν και συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες. ΥΓ: Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός».

