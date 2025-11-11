Μουντιάλ: Αντιδράσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων-Φτάνουν και τα 175 δολάρια

Την ώρα που ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται σκληρή κριτική για τον… σφιχτό εναγκαλισμό του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου σφυρίζουν αδιάφορα και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την επικείμενη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 (θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό) ως το νέο ποδοσφαιρικό Ελ Ντοράντο.

Από τον προηγούμενο μήνα έχουν τεθεί προς πώληση μέσω της ειδικής πλατφόρμας τα εισιτήρια των αγώνων (με ρεκόρ τιμών), αλλά παράλληλα είχαμε και την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας FIFA Official Parking, η οποία απευθύνεται σε κατόχους εισιτηρίων και θεωρητικά τους δίνει εύκολη πρόσβαση στα πάρκινγκ των γηπέδων. Μέσω αυτής, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εμπορευματοποιεί ακόμη ένα κομμάτι της διοργάνωσης, ακολουθώντας το μοντέλο των μεγάλων αμερικανικών λιγκών όπως το NFL.

Από 75 δολάρια στους ομίλους έως 175 στα ημιτελικά

Οι τιμές των θέσεων στάθμευσης διαφέρουν ανάλογα με τη φάση και το γήπεδο. Για τα στάδια Hard Rock (Μαϊάμι), Arrowhead (Κάνσας Σίτι), Gillette (Μασαχουσέτη) και AT&T (Τέξας), το κόστος φτάνει τα 75 δολάρια για τους ομίλους και τη φάση των «32», 100 για τη φάση των «16», 125 ή 145 για τα προημιτελικά και έως 175 δολάρια για τα ημιτελικά και τον μικρό τελικό. Στη Φιλαδέλφεια, το πάρκινγκ κοστίζει 115 δολάρια στη φάση των ομίλων και 145 στη φάση των «16».

Η πλατφόρμα θα καλύπτει σχεδόν όλα τα 16 γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ωστόσο, αρκετές τοποθεσίες, όπως το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ —όπου θα διεξαχθεί ο τελικός— και το Toronto Stadium, εμφανίζονται ακόμη ως «υπό καθορισμό».

Περιορισμένες θέσεις, αυξημένα έσοδα και… γκρίνια

Οι θέσεις στάθμευσης θα είναι περιορισμένες, καθώς μεγάλο μέρος των χώρων γύρω από τα γήπεδα θα χρησιμοποιηθεί για φιλοξενία, ασφάλεια ή εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι, η FIFA εκμεταλλεύεται τη μειωμένη διαθεσιμότητα, μετατρέποντας την έλλειψη πάρκινγκ σε νέο πεδίο κερδοφορίας.

Πολλοί φίλαθλοι σημείωσαν ότι το κόστος ενός parking pass, υπερβαίνει την τιμή ενός εισιτηρίου Κατηγορίας 3 για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, που κόστιζε 69 δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η FIFA διαθέτει στο κοινό επίσημες άδειες στάθμευσης μεμονωμένα από τα εισιτήρια.

Το 2025, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το πάρκινγκ στο Μαϊάμι κόστιζε 40 δολάρια, ενώ στο ΜετΛάιφ 65. Τώρα, το ίδιο προνόμιο τιμολογείται πολλαπλάσια.

Παρά τις αντιδράσεις, η FIFA υπερασπίζεται την εμπορική της πολιτική, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ομοσπονδία αναμένεται να αποκομίσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια από το Μουντιάλ 2026, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνει το πιο προσοδοφόρο τουρνουά στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

