Μουντιάλ: Το μήνυμα του Τραμπ στον Ινφαντίνο πριν από την κλήρωση

05 Δεκ. 2025 15:36
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στην κλήρωση του Μουντιάλ που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και λίγες ώρες πριν φαίνεται να εξέφρασε το σεβασμό του για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε στην τελετή στην Ουάσινγκντον για την υπογραφή της ειρήνης μεταξύ της Ρουάντα και του Κονγκό. Ο Τραμπ τον παρατήρησε και τον συνεχάρη για το Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι στην Κεντρική Αμερική.

«Τζιάνι, σε ευχαριστώ πολύ», είπε ο Τραμπ. «Έκανες φανταστική δουλειά, είσαι ένας σπουδαίος ηγέτης στον αθλητισμό και ένας σπουδαίος κύριος».

«Μπορώ να σας αναφέρω ότι έχουμε πουλήσει περισσότερα εισιτήρια από οποιαδήποτε χώρα οπουδήποτε στον κόσμο σε αυτό το στάδιο του παιχνιδιού», είπε, προσθέτοντας ότι η ζήτηση είχε ήδη «σπάσει όλα τα ρεκόρ».

